Mesterterv: brutális a nyomás Orbán Viktoron

Infostart

Már elérhető a Mandiner YouTube-csatornáján a Mesterterv következő adása, amelyben Kereki Gergő, a Mandiner.hu főszerkesztője, Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Intézet vezetője, és G. Fodor Gábor, a XXI. Század Intézet stratégiai igazgatója, a Magyar Nemzet főmunkatársa elemzik a hét legfontosabb politikai eseményeit.

Az adás újabb fordulatokat boncolgat a Magyar Péter körül kibontakozó botrányban, amely az elmúlt hetekben folyamatosan szolgáltatja az újabb részleteket. A műsorban szó esik a rejtélyes „radnaimark.hu” oldalon megjelent képről, az ellentmondásos tanúvallomásokról és arról, miként vált egy bevetetlen ágy politikai viharfelhővé. A beszélgetés résztvevői azt elemzik, milyen következtetéseket vonhat le az átlagos hírfogyasztó a zavaros történetből, és hogy a kialakult helyzet felveti-e a zsarolhatóság kérdését.

A stúdióban a kampány tétje is terítékre kerül: miniszterelnök-választás lesz-e április 12-én, és mennyire kockázatos alternatíva Magyar Péter Orbán Viktorral szemben. A műsor kitér a müncheni találkozók üzenetére, a brüsszeli politikai elitre és az Ukrajna körüli geopolitikai feszültségekre is. Külön hangsúlyt kap a háború és béke kérdése, valamint az energiaellátás körüli bizonytalanság, amely a kampány egyik kulcstémájává válhat. Elemzik az évértékelő beszédek különbségeit, a szuverenitás pénzügyi dimenzióját és a visszatartott uniós források ügyét is.

A beszélgetés végkövetkeztetése szerint a választás nem pusztán pártok versenye, hanem Magyarország mozgásteréről és jövőjéről szóló döntés.

×