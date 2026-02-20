Magyarország blokkolja az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós uniós hadikölcsönét - a nap hírei

Magyarország addig blokkolja az Ukrajnának szánt 90 milliárd euró értékű európai uniós hadikölcsön csomagot, amíg a szomszéd ország nem indítja újra a kőolajszállítást a Barátság vezetéken - jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter Mátészalkán. Szijjártó Péter kijelentette, olajellátási zavart akarnak előállítani, hogy ezzel ezer forintra növeljék a benzinárat a választások előtt.

Letették a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér új, 3-as termináljának alapkövét. Az eseményen Orbán Viktor kormányfő, Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter és a repteret üzemeltető francia Vinci elnöke is részt vett. A miniszterelnök az eseményen a többi között arról beszélt: egymilliárd eurós beruházással jön létre a terminál, ez lesz a térség legnagyobb ilyen jellegű fejlesztése.

A következő hónapokban értékesítenék a budapesti pályaudvarok környékén lévő egykori vasúti területeket - erősítette meg az Építési és Közlekedési Minisztérium. A szerződéseket április 10-én, vagyis két nappal a választások előtt kötnék meg. A Telex szerint a tárca az eladásból szerzett pénzt a budapesti pályaudvarok felújítására szeretné költeni.

Decemberben éves összevetésben 6,3 százalékkal nőtt a reálkereset. A KSH adatai szerint a bruttó átlagkereset 789 ezer 200 forint volt, ami 8,5 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit. A nettó átlagkereset 548 ezer 900 forint volt. Ez 9,8 százalékos növekedés.

Új szolgáltatóipar-fejlesztési programon dolgozik a Nemzetgazdasági Minisztérium a vidéki kis és közepes vállalkozásoknak– jelentette be Facebook bejegyzésében Nagy Márton tárcavezető. A miniszter annyit közölt, hogy 3 milliárd forint értékű fejlesztési terv készül, de további részleteket nem mondott.

Új üzemcsarnokot épít Kisvárdán az Aero Space Power. A polgári légi és űrjárművek javításával foglalkozó, hazai tulajdonú vállalat a portfóliója bővítése érdekében hajtja végre a beruházást. A cég kétmilliárd forintos üzemcsarnoképítéséhez az állam félmilliárd forint támogatást nyújt.

Bővíti a debreceni akkumulátoripari kiemelt beruházást a kormány. A déli ipari park területén található újabb, a CATL és az Ecopro akkuipari üzemei által határolt telkeket nyilvánított kiemelt beruházássá a kormány.

Szombaton kezdődik a hivatalos választási kampány. A választópolgárok ettől az időponttól ajánlhatnak egyéni képviselőjelölteket az április 12-ei parlamenti választásra. A Nemzeti Választási Iroda elnöke az Inforádió Aréna című műsorában elmondta, péntekig 26 párt vetette nyilvántartásba magát a választásra.

A TISZA párt elnöksége és 106 egyéni képviselőjelöltje úgy döntött, hogy Magyar Péter vezeti a TISZA listáját az országgyűlési választáson és ő a párt miniszterelnök-jelöltje is.

Nem indul a 2026. évi országgyűlési választáson az MSZP - jelentette be a párt a kongresszus döntését. A kormányváltás legerősebb jelöltjeit támogatják minden választókerületben, amibe szerintük beletartoznak a 4 egyéni körzetben induló MSZP-s politikusok is: Kunhalmi Ágnes, Hiller István, Szabó Sándor és Vajda Zoltán.

Akadozik a közlekedés, sok a baleset és több ezer háztartásban nincs áram a Nyugat-Dunántúlon az intenzív havazás és a viharos szél miatt. A hatóságok és a MÁV arra figyelmeztet, hogy a térségben csak az induljon útnak, akinek feltétlenül muszáj.

Ausztriában egy ember halálát, valamint áramkimaradásokat és közlekedési fennakadásokat okozott a péntekre lehullott, átlagosan 40 centiméter friss hó, Szlovéniában pedig mintegy 40 ezer háztartás maradt áram nélkül. Bécs mellett a müncheni repülőtéren is fennakadásokat okozott a havazás.

Megsemmisítette Donald Trump elnök globális importvámjait az amerikai Legfelsőbb Bíróság. A bírák kimondták, hogy az elnök túllépte hatáskörét, amikor egy szövetségi vészhelyzeti felhatalmazási törvényre hivatkozva vámokat vetett ki sok országra. A döntés után Donald Trump bejelentette, hogy új, tíz százalékos globális vámot vezet be.

255 millió eurót fektet újgenerációs influenzavakcinák fejlesztésébe az Európai Bizottság. A támogatás célja olyan innovatív oltóanyagok klinikai fejlesztése, amelyek orron, szájon át vagy bőrre helyezhető tapasz formájában is alkalmazhatók, és vészhelyzet esetén gyorsan, nagy mennyiségben gyárthatók.

Újraválasztották Friedrich Merz német kancellárt a Kereszténydemokrata Unió, a CDU elnökévé a párt stuttgarti országos kongresszusán. Az ellenjelölt nélkül induló kancellár a 3. egymást követő elnöki ciklusra kapott bizalmat pártjától.

Spanyolországban az alkotmánybíróság jóváhagyta egy végtagbénulásban szenvedő, 25 éves nő eutanáziakérelmét. Ezt a nő édesapja próbálta jogi úton megakadályozni, mondván, megsértették lánya élethez, méltósághoz és autonómiához való jogát.