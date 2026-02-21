ARÉNA - PODCASTOK
Automatizált szerelősor egy autógyárban.
Nyitókép: Getty Images/gorodenkoff

Durva energiaárak: emiatt versenyképtelen az uniós ipar

Infostart

Kétszer annyiba került tavaly az Európai Unióban az ipari áram, mint az Egyesült Államokban – és ennek csak az egyik oka a háború, szerkezeti bajok is vannak.

Az ipar által tapasztalt magas energiaárak az Európai Unióban már nem kizárólag a 2022-ben kitört oroszukrán háború miatti energiaválságból fakadnak, hanem szerkezeti okai is vannak – írja az Euractiv.

A nagykereskedelmi árak stabilizálódása ellenére tapasztalható magas árak hatással vannak a beruházási döntésekre, és nyomást helyeznek az energiaigényes ágazatokra is. Mint írják, a Bruegel thinktank számításai alapján 2023-ban az ipari áram ára az EU-ban 158 százalékkal volt magasabb, mint az Egyesült Államokban. Az IEA (Nemzetközi Energiaügynökség) riportjában hozzáteszi, hogy 2025-ben az energiaintenzív szektorokban az unióban még mindig az USA-beli ár kétszeresébe került az ipari áram, de a kínai árszinthez képest is 50 százalékkal magasabb volt.

A hosszútávú előrejelzések is megerősítik, hogy az energiaköltségek, illetve a klímaszabályoknak való megfelelés költségei jelentősen befolyásolni fogják Európa iparának versenyképességét, a 2020-as éveken is túlmutatóan. Ez akkor következne be, ha az energiaátmenet a tervek szerint zajlik – teszik hozzá a cikkben. Mint írják,

a megemelkedett költségek leginkább az acél-, alumínium-, üveg-, papírgyártást érintik, illetve a vegyipart is.

Csökkennek a profitráták, lassul a termelés, bezárnak a gyárak. Nemcsak rövid távú hatásai vannak ennek, hanem a képzett munkaerő, az ellátási láncok, és a technológiai tudás köré épült ökoszisztémát is veszélyezteti.

Mindeközben az EU célja az, hogy csökkentse a stratégiai függést a kritikus nyersanyagok, a zöld technológiák és a védelem terén. A magas energiaárak viszont közvetlenül hatással vannak az ipari termelés versenyképességére. Hozzáteszik, a brüsszeli policymakerek is egyre inkább úgy látják, hogy a magas energiaárak nem csupán a piaci egyensúly ideiglenes felborulásából következnek, hanem mélyebb kihívásokat jelentenek.

Az unión belül is egyre jobban nőnek az eltérések. Az ipari elektromosság ára nagy különbségeket mutat az országok között az energiamixek eltérősége, a hálózati költségek, a különböző adózási környezetek és nemzeti támogatási rendszerek miatt – írja az Euractiv.

Az EU-s szintű versenyképességi kezdeményezések egyelőre jelentős teret hagytak a nemzeti kormányoknak azon a téren, hogy miként közelítik meg a magas energiaárak kérdését. Bár olyan keretrendszerek, mint a Clean Industrial Deal (tisztaipar-megállapodás), az Affordable Energy Action Plan (cselekvési terv a megfizethető energiáért) és az állami támogatások szabályainak frissítése már kibővítették a lehetőségeket, de nem állt elő ezekből következően egységes válasz – olvasható az Euractiv cikkében.

Németország van a leginkább előrehaladott állapotban, 2026 elején terveznek bevezetni egy államilag támogatott, alacsonyabb áramárat az ipar számára.

Ugyanakkor ezt a tervet még jóvá kell hagyatni az EU-s állami támogatások szabályainak megfelelés szempontjából is. Hozzáteszik, hogy a német iparra nehezedő nyomás már most is jól látszódik. Olaszországban pedig az „Energy Release” mechanizmuson keresztül az ipari fogyasztók fix, 65 €/MWh áron vásárolhatnak elektromosságot.

Mint az Euractiv írja, ez az ár jelentősen alatta van a szabadpiaci árnak, „cserébe” pedig a megújuló energia szerepének kiterjesztéséről szóló vállalásokat vár el az olasz kormány.

Az Európai Bizottság ezzel a programmal szemben nem emelt kifogást. Az olasz üzleti csoportok ugyanakkor arra figyelmeztetnek, hogy a német, államilag támogatott áramár alacsonyabb lehet ennél, mivel a német kormánynak nagyobb pénzügyi mozgástere van. Ez pedig véleményük szerint torzíthatja a versenyt.

Exportrekord és gyenge fogyasztás: a kínai paradoxon

Exportrekord és gyenge fogyasztás: a kínai paradoxon

A kínai gazdasági modell évtizedeken át az ingatlanpiacra és az önkormányzati finanszírozásra épülő, hitellel fűtött növekedési körre támaszkodott, amelyet a központi szabályozás szigorítása tört meg az elmúlt években. A korrekció nem vált rendszerszintű pénzügyi összeomlássá, de világossá tette, hogy Peking nem kíván visszatérni az ingatlanvezérelt pályára. A hangsúly most a gazdasági szerkezetváltáson van: a megtakarítások újraelosztásán, az iparpolitika erősítésén és a teljes értéklánc megtartásán, miközben az exportrekordok és a jüan árfolyama mögött is tudatos állami irányítás húzódik meg. A kérdés az, hogy a magasabb hozzáadott értékű termelés és a vállalati profitabilitás hogyan fordítható át szélesebb lakossági jólétre és tartós belső keresletre – többek között erről beszélt a Portfolio-nak adott interjújában Rimányi Áron, magyar-amerikai pénzügyi szakember, korábbi tanácsadó, aki a rangos Schwarzman Scholars első magyar ösztöndíjasaként tanult Kínában.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Nyugdíj utalás 2026 március: itt a hivatalos nyugdíjfolyósítási dátum, ekkor érkezik a márciusi nyugdíj

Nyugdíj utalás 2026 március: itt a hivatalos nyugdíjfolyósítási dátum, ekkor érkezik a márciusi nyugdíj

Azok, akik postán kapják a nyugdíjat, 2026 márciusában is a Magyar Posta által kiadott kézbesítési naptárban megjelölt napon számíthatnak a nyugdíj érkezésére.

Trump brings in new 10% tariff as Supreme Court rejects his global import taxes

Trump brings in new 10% tariff as Supreme Court rejects his global import taxes

The Supreme Court decision striking down some of Trump's most sweeping tariffs injects new uncertainty into global trade.

