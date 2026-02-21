Magyarországon szokatlan mennyiségű hó esett Kőszegen

Azt írták: pénteken "a végig 0 Celsius-fok alatti hőmérsékletben történő havazás, valamint a viharossá fokozódó északi szél tökéletes feltételeket biztosított ahhoz, hogy méretes hótorlaszok alakuljanak ki a Nyugat-Dunántúlon".

A hóréteg vastagsága a szombat reggeli mérések alapján nagy területen 10-20 centiméter közötti, a legvastagabb hótakarót - 36 centimétert - Kőszegen mérték.

A bejegyzéshez készített infografika szerint szombat reggel Sopron Brennbergbányán 33 centiméter, Sopron meteorológiai állomáson 27 centiméter, a Vas vármegyei Peresznyén 23 centiméter hó hullott.

Előrejelzés

Szombaton legfeljebb csak helyenként élénkülhet meg a nyugatias szél. A hőmérséklet csúcsértéke 0 és +7 fok között alakul.

Vasárnap főleg délutántól több helyen eshet az eső, hiszen melegfront érkezik, emellett enyhülés veszi kezdetét. Hétfőre már nagyrészt 10 fok köré, illetve fölé emelkedhet a hőmérséklet napközben, illetve egy gyenge hidegfront hatására eső, zápor is több helyen kialakulhat.

A front hatására megerősödik az északnyugati szél, ám hidegebb levegő nem érkezik, sőt a jövő hét közepére tovább erősödik a nappali felmelegedés.