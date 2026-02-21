Tízezer évig tudja tárolni az adatokat a Microsoft új üveglapja

A Microsoft nagy dobásra készül, ami várhatóan komoly áttörést hoz majd az adattárolás terén. A hosszú évek óta fejlesztett Project Silica nevű projekt egy olyan üveglapot takar, ami kis mérete ellenére óriási mennyiségű adatot tud tárolni – írja a hvg.hu a Nature című tudományos lapban publikált tanulmány alapján.

A nagyjából 144 négyzetcentiméteres, 2 milliméter vastagságú üveglapon akár 4,84 terabájt adatot is lehet tárolni. Néhány évvel ezelőtt egy 56 négyzetcentiméteres lapkára még csak 76,5 GB adat fért rá, így a Microsoft jelentős előrelépést érhet el.

Miközben a hagyományos CD-k és DVD-k a lemez felületén tárolják az adatokat, addig a Microsoft új megoldása az üveg rétegeiben helyezi el azokat.

Richard Black, a Project Silica kutatási igazgatója az Interesting Engineeringnek azt nyilatkozta, hogy tartós és hosszú élettartamú adattárolás érhető el ezzel a módszerrel. Hozzátette: ez akár 10 ezer évet vagy még hosszabb időt is jelenthet, miközben a technológiának nem árt, ha megsütik, ha forrásban lévő vízbe merítik, ha mikrohullámú sütőbe teszik vagy az sem, ha megkarcolják.

Az adatok írásához a Microsoft nagy sebességű, femtoszekundumos lézert használ, ami úgynevezett voxeleket hoz létre egy vékony, olvasztott szilícium-dioxid vagy boroszilikát üveglapban. Minden voxelt egyetlen lézerimpulzus hoz létre. A lézer egyszerre négy sugárra való bontásával 65,9 millió bit/másodperces rögzítési sebességet értek el.

Az információk visszakereséséhez egy automatizált mikroszkóp vizsgálja át az üvegrétegeket, majd egy gépi tanulási rendszer dekódolja a vizuális mintákat digitális adatokká. A megoldást ugyanakkor nem a fogyasztói termékekbe építenék bele, nemzeti archívumok és nagy felhőszolgáltatások számára tervezték.