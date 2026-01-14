Anyácska: itt a NAV új jelszava

Hankó Balázs közölte: a nyomtatvány lehetővé teszi, hogy a többgyermekes édesanyák egyetlen nyilatkozaton érvényesíthessék az anyák kedvezményeit és a családi adókedvezményt is.

A miniszter felidézte, hogy a kormány 2026 január elsejétől elindította a családi adócsökkentés pluszt: a három- és többgyermekes anyák mellett immár a negyven év alatti kétgyermekes anyák is szja-mentesek lettek. A 30 év alatti anyák szja-mentességét pedig kiterjesztették a teljes jövedelemre, valamint megduplázták a családi adókedvezmény összegét – tette hozzá.

„Anyácska, amikor a családbarát ország családbarát adórendszerében a nyomtatvány neve is már a családokról szól” – fogalmazott.

Hankó Balázs kifejtette, hogy az szja-mentességnek köszönhetően egy átlagos keresetű anyának havonta 109 ezer, évente összesen 1,34 millió forinttal nő a jövedelme. A családi adókedvezmény megduplázása pedig egy gyermek esetében 240 ezer, két gyermek esetében majdnem egymillió, három gyermek esetében pedig 2,4 millió forinttal segíti a családi költségvetést - részletezte.

A tárcavezető felhívta a figyelmet arra, hogy ha az érintettek már az első idei fizetésükben érvényesíteni szeretnék ezeket a kedvezményeket, akkor adóelőleg-nyilatkozat szükséges, amit egy papíron a munkáltató részére vagy a NAV online nyomtatványkitöltési alkalmazásában online módon lehet leadni. Ezt javasolt a napokban, még a bérszámfejtés előtt megtenni - hangsúlyozta.

Hankó Balázs elmondta, minden információ, valamint az online kitölthető nyomtatványok elérhetőek a NAV honlapján, az első, anyák kedvezménye elnevezésű csempén. Az online kitöltéshez ügyfélkapu és vagy DÁP regisztráció szükséges – rögzítette.