Hankó Balázs: 850 milliárd forintot fordítunk kulturális fejlesztésekre

A Magyar Nemzeti Múzeum Közgyűjteményi Központ számos eltérő profilú tagintézménnyel jött létre Demeter Szilárd vezetésével, majd múlt év őszén vezetőváltás történt, és a Nemzeti Múzeum főigazgatója, Zsigmond Gábor került a központ élére. Ő korábban épp az InfoRádió Aréna című műsorában beszélt arról, hogy az integráció után valamilyen formában jöhet egy dezintegrációs folyamat. A témával kapcsolatban Hankó Balázs szintén az InfoRádió Aréna című műsorában elmondta: a stratégiaalkotásnál és a Nemzeti Múzeum Közgyűjteményi Központ rendezésénél volt egyfajta centralizáció, ami ahhoz kellett, hogy rá lehessen tekinteni a 24 milliós közgyűjteményi állományra és mindazokra a folyamatokra, amelyek a múzeumokat működtetik. Ez megtörtént, most pedig annak van az ideje és a lehetősége, hogy innentől megfelelő autonómiát kaphassanak az egyes intézmények, az egyes múzeumok a saját, immáron összehangolt stratégiájuknak megfelelően tudjanak tovább dolgozni.

A közgyűjteményi központ mint egység a kultúráért és innovációért felelős miniszter elmondása szerint működőképesen megy tovább.

Hankó Balázs beszélt az Iparművészeti Múzeumról is, amely 2017 óta zárva van.

„Az Iparművészeti Múzeum azokon a kiállítótereken, ahol jelen van, most dupla akkora téren van jelen, mint az Iparművészeti Múzeumban volt. Az elkövetkezendő időszakban 850 milliárd forint jut kulturális fejlesztésekre, ebből 168 milliárd forint az Iparművészeti Múzeum épületét érintő fejlesztésre megy. Ez a legnagyobb tétel, emellett ott van a Közlekedési Múzeum fejlesztése, ott van a Természettudományi Múzeum fejlesztése, mind a két múzeum esetében költözés várható. A Természettudományi Múzeum az a Debreceni Egyetemi Tudományos és Innovációs Science Parkban működik majd, ahol az egyetemi közelség egy olyan együttműködést jelent, ami fontos számunkra. A Mezőgazdasági Múzeum pedig Gödöllőre, a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem kampuszára költözik a Városligetből. Ott egy komplex fejlesztés valósul meg, a MATE épületinfrastruktúrája megújul – a munka érinti az aulát, a főépületet és a szemináriumi termeket –, és ehhez csatlakozik majd a Mezőgazdasági Múzeum úgy, hogy mindeközben egy öt hektáros skanzen is kialakításra kerül, amelyben a Kárpát-medence őshonos állatfajai, növényfajai mind elérhetőek lesznek” – sorolta a tárcavezető.

A Közlekedési Múzeumot Debrecene fogják költöztetni. Szó volt korábban arról is, hogy az Országos Széchenyi Könyvtárat kiköltöztetnék a budai Várból. Hankó Balázs szerint itt abban léptek előre, hogy tavaly júliusban átadták a piliscsabai archivális raktárat.