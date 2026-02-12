Egy Századvég-kutatás szerint Magyar Péter kockázatos választás lenne

A Századvég februári kutatása alapján a többség (52 százalék) szerint Orbán Viktor miniszterelnök nem engedné háborúba sodródni az országot, és meg tudná őrizni a békét. A Tisza Párt elnökéről, Magyar Péterről ezt csak 36 százalék feltételezi – írja a Magyar Nemzet összefoglalója.

A Századvég arra is rákérdezett, hogy az az állítás, miszerint „kockázatos választás, nem tudni, mi történne, ha ő vezetné az országot” inkább kire igaz: Orbán Viktorra vagy Magyar Péterre?

A válaszadók 54 százaléka Magyar Pétert kockázatos választásnak tartja, és nem tudja, mi történne, ha ő vezetné az országot. A „biztos választás” jelszavával kampányoló Fidesz elnökénél csak 39 százalék válaszolt úgy, hogy nem tudja, milyen irányba vezetné az országot.

A Századvég érékelése szerint „a magyarok által látott magas kockázat jól tükrözi a Tisza Párt ambivalens viszonyát a brüsszeli elvárásokhoz, azoknak akár a magyar emberek és a magyar nemzetgazdaság érdekeivel szembemenő, feltételezett kiszolgálását. Jó példa erre, hogy miközben a Tisza politikusai nyilatkozataikban „nem támogatják Ukrajna gyorsított uniós felvételét”, addig a vezető brüsszeli politikusok már 2027-es csatlakozási dátumról beszélnek.”

A Századvég úgy véli, „a számok alapján Orbán Viktor politikáját Magyar Péteréhez képest a magyarok jóval kiszámíthatóbbnak és kevéssé kockázatosnak tartják.”