ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
376.89
usd:
316.27
bux:
129375.59
2026. február 9. hétfő Abigél, Alex
24 óra Ukrajna Irán Téli olimpia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Egy érdeklõdõ a 32. FeHoVa Fegyver, horgászat, vadászat nemzetközi kiállításon a megnyitó napján a budapesti Hungexpón 2026. február 5-én. A február 8-ig nyitva tartó rendezvényen 13 országból 200 kiállító mutatja be termékeit.
Nyitókép: MTI/Kocsis Zoltán

Újra többen jöttek a FeHoVára – Főszervező: fontos mindenkivel megismertetni a vadászatot mint szakmát, mint hobbit

Infostart / InfoRádió - Herczeg Zsolt

Véget ért a négynapos FeHoVa, vagyis a Fegyver, horgászat, vadászat nemzetközi kiállítás a Hungexpón. Lovasi Enikő fesztiváligazgató szerint a 32. FeHoVa nagyobb lett, mint a korábbiak, és érdemben hozzájárulhatott a vadászattal kapcsolatos ismerethiány, illetve előítéletek csökkentéséhez.

Az idei FeHoVa felülmúlta a korábbi évek adatait, közel 200 kiállítót köszönthettek 14 országból; a látogatók tekintetében pedig minden nap érezhetően többen voltak, mint a korábbi években – mondta az InfoRádió megkeresésére Lovasi Enikő, a rendezvény igazgatója, aki a kiállítóktól is csak pozitív visszajelzéseket kapott erről.

„FeHoVa azért is különleges, mert a hagyományos programok minden évben megvalósulnak – szarvasbőgő verseny, vadászkürtös fesztivál, horgászszínpados programok, bemutatók nagy vadász színpadon, a solymászok reptetései, kutyás programok –, viszont az idei évben nagy örömünkre ezek bővültek; több kutyás programunk volt, több alapítvánnyal együttműködtünk, illetve idén megvalósult a Spektív éjjellátó bemutató is, az esemény történetében először, és ez is telt házas volt” – sorolta.

A FeHoVa szerinte mindig látványos abból a szempontból, hogy amikor az ember a szakmai napokon látogat ki, akkor vadászruhás vagy „láthatóan horgász” embereket lát sétálni a családjával, de amikor eljön a hétvége, megjelennek a civil ruhás laikusok is, akik puszta ismeretszerzés céljából látogatnak ki. Utóbbiak megszólítására évről évre újdonságokat találnak ki, hisz a vadászat mentén nagyon sok tévhit alakul ki; a vadászat szerinte igenis természetközeli dolog, illetve szakma és hobbi is.

„Érezzék azt, hogy ez egy közösség, egy olyan tevékenység, ami nagyon fontos, nemcsak nekünk, hanem nyilván azoknak a kiállítóknak, szakmai partnereknek is, akik részt vesznek. Idén is szerveztünk olyan kerekasztal beszélgetéseket, szakmai programokat a nagyszínpadon is. Az A-pavilon idén kiegészült egy kis szakmai színpaddal, ahol szintén feltártunk ilyen témákat is, hogy mindenki közelebb érezze magához ezt a témát” – mutatott rá.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Belföld    Újra többen jöttek a FeHoVára – Főszervező: fontos mindenkivel megismertetni a vadászatot mint szakmát, mint hobbit

kiállítás

fehova

lovasi enikő

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Elemzők: Orbán Viktor kockázatos időszakra számít, a Tisza programjában nehezen megvalósítható pontok is vannak

Elemzők: Orbán Viktor kockázatos időszakra számít, a Tisza programjában nehezen megvalósítható pontok is vannak

Szombaton újabb háborúellenes gyűlést tartottak a Digitális Polgári Körök, ezúttal Szombathely volt a helyszín, ahol ismét beszédet mondott a miniszterelnök. Aznap Magyar Péter bemutatta a Tisza Párt Működő és emberséges Magyarország című programját. A kormányfő beszédét és az ellenzéki párt programismertetőjét Pálfalvi Milán, a Nézőpont Intézet elemzője, valamint Horn Gábor, a Republikon Alapítvány kuratóriumi elnöke értékelte.
 

Orbán Viktor és Magyar Péter után Dobrev Klára is országjárásba kezd

VIDEÓ
Miért lett menő a Nemzeti Múzeum a TikTokon? Zsigmond Gábor, Inforádió, Aréna
Nipah, Covid, RSV, influenza: melyik jelent valós veszélyt? Surján Orsolya, InfoRádió, Aréna
A Tóth Alex-üzlet kulisszatitkai: miért éppen Bournemouth? Papp Bence, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.02.09. hétfő, 18:00
Salát Gergely
sinológus, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem és a Magyar Külügyi Intézet munkatársa
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Tisztítótűz söpört végig a tőzsdéken: egy meglepő területen is szembetűnő volt a hatás

Tisztítótűz söpört végig a tőzsdéken: egy meglepő területen is szembetűnő volt a hatás

Nagy mozgások bontakoztak ki a múlt hét folyamán a tőkepiacokon. A technológiai részvények körében eladási hullám söpört végig, a mínuszok pedig a kriptopiacokat sem kímélték. A legnagyobb kriptopénz, a bitcoin árfolyama csütörtökön áttörte a kritikus, 70 ezer dolláros szintet is. amire 2024 novembere óta nem volt példa. A Google Trends adatai alapján megnéztük, mennyire foglalkoztatta az internetezőket a bitcoin nagy esése.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Brutális csőtörés Újbudán: az autók küszöbéig ér a vízszint, rengeteg lakó víz nélkül maradt

Brutális csőtörés Újbudán: az autók küszöbéig ér a vízszint, rengeteg lakó víz nélkül maradt

A Fővárosi Vízművek közlése szerint a hiba teljes feltárása folyamatban van.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Scottish Labour leader calls for Keir Starmer to step down, saying the 'distraction needs to end'

Scottish Labour leader calls for Keir Starmer to step down, saying the 'distraction needs to end'

Anas Sarwar says the government's performance has been "not good enough". His intervention comes after Starmer's director of communications and chief of staff both quit.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. február 9. 15:44
Őrizetbe vették a tetovált arcú férfit Budapesten
2026. február 9. 14:46
Orbán Viktor és Magyar Péter után Dobrev Klára is országjárásba kezd
×
×
×
×