Újra többen jöttek a FeHoVára – Főszervező: fontos mindenkivel megismertetni a vadászatot mint szakmát, mint hobbit

Az idei FeHoVa felülmúlta a korábbi évek adatait, közel 200 kiállítót köszönthettek 14 országból; a látogatók tekintetében pedig minden nap érezhetően többen voltak, mint a korábbi években – mondta az InfoRádió megkeresésére Lovasi Enikő, a rendezvény igazgatója, aki a kiállítóktól is csak pozitív visszajelzéseket kapott erről.

„FeHoVa azért is különleges, mert a hagyományos programok minden évben megvalósulnak – szarvasbőgő verseny, vadászkürtös fesztivál, horgászszínpados programok, bemutatók nagy vadász színpadon, a solymászok reptetései, kutyás programok –, viszont az idei évben nagy örömünkre ezek bővültek; több kutyás programunk volt, több alapítvánnyal együttműködtünk, illetve idén megvalósult a Spektív éjjellátó bemutató is, az esemény történetében először, és ez is telt házas volt” – sorolta.

A FeHoVa szerinte mindig látványos abból a szempontból, hogy amikor az ember a szakmai napokon látogat ki, akkor vadászruhás vagy „láthatóan horgász” embereket lát sétálni a családjával, de amikor eljön a hétvége, megjelennek a civil ruhás laikusok is, akik puszta ismeretszerzés céljából látogatnak ki. Utóbbiak megszólítására évről évre újdonságokat találnak ki, hisz a vadászat mentén nagyon sok tévhit alakul ki; a vadászat szerinte igenis természetközeli dolog, illetve szakma és hobbi is.

„Érezzék azt, hogy ez egy közösség, egy olyan tevékenység, ami nagyon fontos, nemcsak nekünk, hanem nyilván azoknak a kiállítóknak, szakmai partnereknek is, akik részt vesznek. Idén is szerveztünk olyan kerekasztal beszélgetéseket, szakmai programokat a nagyszínpadon is. Az A-pavilon idén kiegészült egy kis szakmai színpaddal, ahol szintén feltártunk ilyen témákat is, hogy mindenki közelebb érezze magához ezt a témát” – mutatott rá.