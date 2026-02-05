ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
379.45
usd:
321.44
bux:
131128.21
2026. február 5. csütörtök Ágota, Ingrid
24 óra Ukrajna Irán Téli olimpia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Kiállított fegyverek a 31. FeHoVa Fegyver, horgászat, vadászat nemzetközi kiállításon a Hungexpo Budapest Kongresszusi és Kiállítási Központban a megnyitó napján, 2025. február 6-án.
Nyitókép: MTI/Kocsis Zoltán

Tizenhárom ország kétszáz kiállítójával megnyitotta kapuit a FeHoVa

Infostart / MTI

Megnyílt a 32. FeHoVa Fegyver, horgászat, vadászat nemzetközi kiállítás csütörtökön a Hungexpo Budapest Kongresszusi és Kiállítási Központban, a február 8-ig nyitva tartó rendezvényen 13 országból 200 kiállító mutatja be termékeit.

(Cikkünk frissül.)

Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, az Országos Magyar Vadászati Védegylet elnöke a kiállítást megnyitó beszédében elmondta: ma nem születhet a vadászatot és a horgászatot érintő szabályozás a szakmai szervezetekkel való egyeztetés nélkül, az elfogadott rendelkezések meghatározó része a javaslataik alapján kerül a kormány elé.

A vadászati törvény elfogadását is az érintettekkel folytatott többszöri egyeztetés előzte meg, az így kialakított szabályozás pedig – mint fogalmazott – kiállta az idők próbáját.

Szólt arról, hogy a vadgazdálkodás eredménye tizennyolcszorosára, 16 év alatt 3 milliárd forintra nőtt. A vadásszá válás feltételeinek szigorodása ellenére a vadászok száma 57 ezerről 71 ezerre emelkedett.

Nagy István agrárminiszter beszédében elmondta: a 2024/25-ös vadászati szezonban 1451 vadászterületen 328 ezer nagyvadat, mezei nyúlból, fácánból 559 ezer darabot hasznosítottak, 72 800 trófeát bíráltak el.

Kezdőlap    Gazdaság    Tizenhárom ország kétszáz kiállítójával megnyitotta kapuit a FeHoVa

semjén zsolt

kiállítás

fegyver

horgászat

vadászat

nagy istván

fehova

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Keszthelyi Rita az Eb-fináléról: tudjuk, mi nem ment a hollandok elleni középdöntőben, az nem ismétlődhet meg

Keszthelyi Rita az Eb-fináléról: tudjuk, mi nem ment a hollandok elleni középdöntőben, az nem ismétlődhet meg

Az olimpiai bronzérmes vízilabdázó az InfoRádióban elmondta: a görögök elleni elődöntőben végig volt tartása a magyar válogatottnak, mindig csak a következő támadásra, visszazárásra és védekezésre koncentráltak, nem foglalkoztak a körülményekkel. Úgy véli, a hollandok elleni fináléban a középdöntős, egygólos magyar vereséggel záruló meccshez képest bátrabbnak kell lenniük és hatékonyabb támadójátékra lesz szükség.
Deák András: az orosz olaj meg fogja találni a helyét

Deák András: az orosz olaj meg fogja találni a helyét

Donald Trump amerikai elnök és Narendra Modi indiai miniszterelnök abban állapodott meg, hogy India nem vásárol több orosz olajat. Ez azonban nem okoz gondot az orosz gazdaságnak – mondta az InfoRádiónak a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézet tudományos főmunkatársa.
 

Moszkva: Donald Trump hallgatása vészjósló

Marco Rubio: Kínát is be kell vonni az orosz-amerikai rakétaszerződés megújításába

Oroszország: addig nem állunk le, amíg Kijev meg nem hozza „a helyes döntéseket”

Elemző: egyre nehezebben viselik az áram- és fűtéskimaradásokat az ukránok

Kaiser Ferenc: Moszkva azért nem enged a követeléseiből, mert még mindig hisz az agresszió eredeti céljában

VIDEÓ
A Tóth Alex-üzlet kulisszatitkai: miért éppen Bournemouth? Papp Bence, Inforádió, Aréna
Vendéglátás: fordulatot hoz a 100 milliárdos akcióterv? Kovács László, Inforádió, Aréna
Van-e kiút a Beneš-dekrétumok csapdájából? Tárnok Balázs, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.02.05. csütörtök, 18:00
Surján Orsolya
országos tisztifőorvos
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Itt az EKB kamatdöntése!

Itt az EKB kamatdöntése!

Megérkezett a bejelentés az Európai Központi Bank (EKB) idei első kamatdöntéséről, melyben a testület Kormányzótanácsa változatlanul a 2 százalékos szinten hagyta az irányadó betéti rátát. A mai kamatdöntő ülés legfontosabb kérdése azonban nem maga a döntés, hanem az, hogy a közelmúlt eseményei (hirtelen gyengülő dollár és erősödő euró, geopolitikai ellentétek, meglepő növekedési és inflációs adatok) mennyire térítették el az EKB-t a korábban kijelölt monetáris politikai pályáról. Ezen kérdésekre vélhetően Christine Lagarde jegybankelnök sajtótájékoztatója adja meg a válaszokat. Az eseményről ebben a cikkben élőben tudósítunk.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Folytatódik a Hableány-tragédia büntetőpere: elképesztő dolgot tett a Viking Sigyn gyanúsított kapitánya

Folytatódik a Hableány-tragédia büntetőpere: elképesztő dolgot tett a Viking Sigyn gyanúsított kapitánya

Bírói elfogultság megállapítása miatt újraindult a 2019-es Hableány-hajókatasztrófa büntetőpere a Pesti Központi Kerületi Bíróságon.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Starmer apologises to Epstein victims for appointing Mandelson and 'believing his lies'

Starmer apologises to Epstein victims for appointing Mandelson and 'believing his lies'

The Conservatives and Lib Dems call for a confidence vote in the prime minister, who is under pressure for making Lord Mandelson US ambassador in 2024.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. február 5. 13:33
Deák András: az orosz olaj meg fogja találni a helyét
2026. február 5. 13:21
Újabb pénzösszeg vált elérhetővé az e-autós pályázaton
×
×
×
×