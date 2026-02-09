ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
376.89
usd:
316.27
bux:
129375.59
2026. február 9. hétfő Abigél, Alex
24 óra Ukrajna Irán Téli olimpia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Dobrev Klára, a Demokratikus Koalíció (DK) elnöke, európai parlamenti képviselõ az elsõ pártelnöki évértékelõjét taratja a Danubius Hotel Helia rendezvénytermében Budapesten 2026. január 31-én.
Nyitókép: MTI/Kovács Márton

Orbán Viktor és Magyar Péter után Dobrev Klára is országjárásba kezd

Infostart / MTI

Demokratikus Koalíció (DK) elnöke a következő két hónapban legalább 219 településre akar ellátogatni – közölte Dobrev Klára hétfői, online sajtótájékoztatóján.

Az EP-képviselő azt mondta, hogy a választásig hátralévő bő hatvan napban a DK országos és helyi politikusai is folyamatosan ott lesznek az ország „legkisebb településén is”.

„Jó, ha a jobboldal tudja, hogy mi nem fogunk megállni, nem fogjuk feladni mindazt, amiben hiszünk, nem fogjuk elárulni a valódi változást akarókat, és nem fogjuk cserben hagyni azokat, akik egy igazságos, élhető és európai Magyarországon akarnak élni” – fogalmazott a pártelnök.

Dobrev Klára kijelentette, nem maradnak csöndben, mert számukra fontos, hogy Magyarország „újra Magyar Köztársaság legyen”.

Kezdőlap    Belföld    Orbán Viktor és Magyar Péter után Dobrev Klára is országjárásba kezd

demokratikus koalíció

dobrev klára

választás 2026

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Elemzők: Orbán Viktor kockázatos időszakra számít, a Tisza programjában nehezen megvalósítható pontok is vannak

Elemzők: Orbán Viktor kockázatos időszakra számít, a Tisza programjában nehezen megvalósítható pontok is vannak

Szombaton újabb háborúellenes gyűlést tartottak a Digitális Polgári Körök, ezúttal Szombathely volt a helyszín, ahol ismét beszédet mondott a miniszterelnök. Aznap Magyar Péter bemutatta a Tisza Párt Működő és emberséges Magyarország című programját. A kormányfő beszédét és az ellenzéki párt programismertetőjét Pálfalvi Milán, a Nézőpont Intézet elemzője, valamint Horn Gábor, a Republikon Alapítvány kuratóriumi elnöke értékelte.
 

Orbán Viktor és Magyar Péter után Dobrev Klára is országjárásba kezd

VIDEÓ
Miért lett menő a Nemzeti Múzeum a TikTokon? Zsigmond Gábor, Inforádió, Aréna
Nipah, Covid, RSV, influenza: melyik jelent valós veszélyt? Surján Orsolya, InfoRádió, Aréna
A Tóth Alex-üzlet kulisszatitkai: miért éppen Bournemouth? Papp Bence, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.02.09. hétfő, 18:00
Salát Gergely
sinológus, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem és a Magyar Külügyi Intézet munkatársa
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Tisztítótűz söpört végig a tőzsdéken: egy meglepő területen is szembetűnő volt a hatás

Tisztítótűz söpört végig a tőzsdéken: egy meglepő területen is szembetűnő volt a hatás

Nagy mozgások bontakoztak ki a múlt hét folyamán a tőkepiacokon. A technológiai részvények körében eladási hullám söpört végig, a mínuszok pedig a kriptopiacokat sem kímélték. A legnagyobb kriptopénz, a bitcoin árfolyama csütörtökön áttörte a kritikus, 70 ezer dolláros szintet is. amire 2024 novembere óta nem volt példa. A Google Trends adatai alapján megnéztük, mennyire foglalkoztatta az internetezőket a bitcoin nagy esése.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Brutális csőtörés Újbudán: az autók küszöbéig ér a vízszint, rengeteg lakó víz nélkül maradt

Brutális csőtörés Újbudán: az autók küszöbéig ér a vízszint, rengeteg lakó víz nélkül maradt

A Fővárosi Vízművek közlése szerint a hiba teljes feltárása folyamatban van.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Scottish Labour leader calls for Keir Starmer to step down, saying the 'distraction needs to end'

Scottish Labour leader calls for Keir Starmer to step down, saying the 'distraction needs to end'

Anas Sarwar says the government's performance has been "not good enough". His intervention comes after Starmer's director of communications and chief of staff both quit.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. február 9. 15:44
Őrizetbe vették a tetovált arcú férfit Budapesten
2026. február 9. 14:33
Újra többen jöttek a FeHoVára – Főszervező: fontos mindenkivel megismertetni a vadászatot mint szakmát, mint hobbit
×
×
×
×