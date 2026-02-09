Orbán Viktor és Magyar Péter után Dobrev Klára is országjárásba kezd

Az EP-képviselő azt mondta, hogy a választásig hátralévő bő hatvan napban a DK országos és helyi politikusai is folyamatosan ott lesznek az ország „legkisebb településén is”.

„Jó, ha a jobboldal tudja, hogy mi nem fogunk megállni, nem fogjuk feladni mindazt, amiben hiszünk, nem fogjuk elárulni a valódi változást akarókat, és nem fogjuk cserben hagyni azokat, akik egy igazságos, élhető és európai Magyarországon akarnak élni” – fogalmazott a pártelnök.

Dobrev Klára kijelentette, nem maradnak csöndben, mert számukra fontos, hogy Magyarország „újra Magyar Köztársaság legyen”.