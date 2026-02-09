Nincs több hibázás, trükközés a mérlegnél – Új, MI-alapú megoldást vezet be az egyik hazai üzletlánc

A Spar Magyarország tatabányai tesztüzletében új, kamerával felszerelt, mesterséges intelligenciát alkalmazó mérleget vezetett be a zöldség-gyümölcs osztályon. A nemzetközi élelmiszer-kereskedelmi üzletlánc magyarországi tagvállalata közleményében jelezte: az innovatív megoldás célja, hogy a vásárlás gyorsabbá, egyszerűbbé és pontosabbá váljon, miközben a modern technológiák szervesen beépülnek majd a mindennapi bevásárlási élménybe.

A pilotprojekt elindítását nemzetközi tapasztalatok alapozták meg: a technológiát Ausztriában már tesztelte az üzletlánc. A technológia kiterjesztésének gondolata szorosan illeszkedik ahhoz a kiskereskedelmi trendhez, amely az automatizáció, a digitalizáció és az MI-alapú megoldások fokozott megjelenését hozza. A Spar közölte: tapasztalataik alapján a vásárlók részéről is egyre nagyobb az igény az olyan fejlesztésekre, amelyek nemcsak megkönnyítik a folyamatokat, hanem gyorsabbá és akár játékosabbá is teszik a vásárlást.

A tesztüzletben telepített mérlegek a Bizerba gyártmányai, a rajtuk futó szoftver pedig kifejezetten a magyar piaci igényekre szabott. A rendszer mesterséges intelligenciára épülő, offline objektumfelismerést alkalmaz:

a kamera kizárólag akkor készít képet, amikor a vásárló terméket helyez a mérlegre. A felismerés mélytanuló képosztályozási algoritmusok segítségével történik, amelyek a forma, szín és méret alapján azonosítják a zöldségeket, gyümölcsöket.

A közleményben azt írják, ideális esetben – például egy banán mérlegelésekor – a rendszer egyértelműen felismeri a terméket, így a kijelzőn mindössze egyetlen választható opció jelenik meg. Kevésbé egyértelmű helyzetekben – például többféle alma esetén – a mérleg először a termékkategóriát azonosítja, majd a szóba jöhető fajták körére szűkíti a választási lehetőségeket. Ilyenkor a vásárlónak már csak azt kell kiválasztania, hogy pontosan melyik terméket helyezte a mérlegre. Ez a logika egyszerre gyorsítja a folyamatot és csökkenti a hibázás esélyét.

Kép: Spar Magyarország

A pilotprojekt lehetőséget ad arra, hogy valós környezetben, vásárlói visszajelzések alapján finomítsák a megoldást, mielőtt szélesebb körben is bevezetnék. A digitális rendszer öntanuló módon működik, azaz az új termékek felismerését a használat során, a vásárlói visszajelzések és manuális pontosítások alapján folyamatosan fejleszti.

A pilot három hónapja indult, jelenleg egy tatabányai üzletben zajlik. A dolgozók célzott oktatásban részesültek, a vásárlókat pedig a mérlegek mellett elhelyezett tájékoztató anyagok segítik. A tesztidőszak tapasztalatainak kiértékelése jelenleg is folyamatban van. A Spar a visszajelzések és az üzemeltetési adatok alapján készíti el a technológia további bevezetésének üzletekre lebontott ütemtervét, amely egy átfogó digitalizációs fejlesztési folyamat következő lépcsőfoka lehet.