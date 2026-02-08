ARÉNA - PODCASTOK
2026. február 8. vasárnap
Geoffrey Berman New York déli körzetének ügyésze sajtótájékoztatót tart Jeffrey Epstein amerikai milliárdos letartóztatása ügyében New Yorkban 2019. július 8-án. A 66 éves Epstein 2019. július 6-án letartóztatták kiskorúak szexuális zaklatása és emberkereskedelem gyanúja miatt New Jerseyben. 2002 és 2005 között New Yorkban és Floridában elkövetett, több tucatnyi kiskorú lány elleni szexuális visszaélés, emberkereskedelem, és pedofília gyanúja miatt a manhattani szövetségi bíróság vádat emelt a milliárdos ellen.
Nyitókép: MTI/EPA/Jason Szenes

Lemondott a brit miniszterelnök kabinetfőnöke - a nap hírei

Infostart / InfoRádió

Magyarország nemzetközi tartalékai megközelítették az 56,8 milliárd eurós szintet – ismertette a Nemzeti Bank elnöke. Konzuli védelmet biztosít a kormány egy Ukrajnában letartóztatott magyar férfinak – közölte a külgazdasági és külügyminiszter.

Magyarország nemzetközi tartalékai megközelítették az 56,8 milliárd eurós szintet január végére, ami történelmi csúcsot jelent – ismertette a Magyar Nemzeti Bank elnöke. Varga Mihály egy szaúd-arábiai konferencián kiemelte, hogy a bizonytalan világgazdasági környezetben felértékelődnek a stabilitást erősítő tényezők. A jegybankelnök kitért arra is, hogy a globális kereskedelem szerkezeti átalakuláson megy keresztül, amelyet a geopolitikai feszültségek, az ellátási láncok átrendeződése és az iparpolitika újjáéledése hajt.

A Nemzetgazdasági Minisztérium szerint semmilyen megállapodás nem született a magyar állam és az Alibaba között pótdíj felszámításáról. A tárca közleménye hangsúlyozza, hogy elfogadhatatlannak tartják a fogyasztók megtévesztésére alkalmas gyakorlatot. Mint írták, a kormány nem adott felhatalmazást 4,5 százalékos pótdíj díj beszedésére vagy állami teherként való feltüntetésére.

Büntetőeljárás indított a Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság Győr polgármesterének feljelentése miatt – írja a Népszava. Pintér Bence azzal vádolja a Fidesz által felügyelt győri közszolgáltató céget, hogy 1,7 milliárd forintot tüntettek el a város önkormányzati lakáskasszájából. Az ügy miatt a polgármester szerdán kezdeményezte a közgyűlés feloszlatását, de a kormánypárti testület leszavazta és fegyelmi eljárást indított Pintér Bence ellen a zárt bizottsági ülések titkosságának megsértése miatt.

Korlátozná a bankszámlák inkasszóját a DK. Az ellenzéki párt ennek érdekében törvényjavaslatot nyújtott be. A párt képviselője, Arató Gergely elmondta, a törvény elvileg védi a munkabér és a nyugdíj egy részét a letiltással szemben, de a gyakorlatban ez a védelem semmit sem ér. Indítványuk szerint azt az összeg, ami nem vonható le a munkabérből vagy a nyugdíjból, azt ne lehessen elvenni a bankszámláról sem.

Konzuli védelmet biztosít a kormány annak az Ukrajnában letartóztatott magyar férfinak, aki öt embernek próbált segíteni átmenekülni Magyarországra - írta a külgazdasági és külügyminiszter a Facebookon. Szijjártó Péter ismertette, hogy a Beregszászi főkonzulátus ad védelmet segítséget a rendőrségi eljárás során. Szijjártó Péter a bejegyzésében azt írta, hogy a negyedik évfordulóhoz közeledve mindenkinek elege van már a háborúból.

Dubajban őrizetbe vették a Vlagyimir Alekszejev elleni merénylettel gyanúsított férfit az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat bejelentése szerint. Ljubomir Korba orosz állampolgárt repülőgéppel Oroszországba szállítják. Az orosz katonai hírszerző szolgálat helyettes vezetőjét pénteken lőtték meg többször Moszkvában, a lövöldözés után megműtötték. Az orosz külügyminiszter Ukrajnát vádolja a merényletkísérlettel, Ukrajna azt állítja, hogy semmi köze a lövöldözéshez.

Ukrajna szankciókat vezet be egyes külföldi gyártók ellen, akik az orosz drónok és rakéták alkatrészeit készítik – közölte az ukrán elnök az X-en. Volodimir Zelenszkij arról írt, hogy a drónok gyártása lehetetlen lenne a külföldi alkatrészek nélkül, amelyeket az oroszok a szankciók kijátszásával továbbra is be tudnak szerezni. A szankciók célpontjai között több kínai vállalat, valamint az Egyesült Arab Emírségekből és Panamából származó vállalatok is szerepelnek.

Lemondott a brit miniszterelnök klbinetfőnöke. Morgan McSweeney támogatta az Epstein-botrányba keveredett és visszahívott volt washingtoni nagykövet, Peter Mandelson kinevezését. A kormányfőnek írt lemondó nyilatkozatában úgy fogalmazott, hogy Peter Mandelson támogatása olyan szintű hiba volt, amely kárt okozott a Munkáspártnak, az országnak és a politikába vetett bizalomnak, ezért teljes mértékben vállalja a felelősséget.

Japánban a Liberális Demokrata Párt kétharmados győzelemmel szerzi meg a képviselőházi mandátumok többséget - közölte a japán közszolgálati televízió a szavazatok összesítése után. A Takaicsi Szanae miniszterelnök vezette párt a Megújulás Párttal koalíciót alkotva legalább 316 mandátumot szerezhet a 465 tagú alsóházban, ami jelentős növekedés a választások előtti 198 mandátumhoz képest.

Marokkóban tízezreket evakuáltak otthonukból a több napos heves esőzések miatt. A rabati belügyminisztérium arról tájékoztatta, hogy az ország északi tartományaiban a rendkívüli időjárás több mint 154 ezer embert érintett. A lakosok többségét a vízszint emelkedése miatt kimenekítették, több falu elszigetelődött a külvilágtól.

Gyerekcsíny miatt vadászgépeket riasztottak Izraelben a Wizzair londoni járatához vasárnap. A leszálláshoz készülődő járaton egy házaspár azt jelezte, hogy egyikük telefonján arab nyelven a terrorista szó jelent meg. Biztonsági fenyegetéstől tartottak, ezért indították a vadászgépeket. Mint kiderült, az utaspár gyereke átnevezte a szülei telefonján a hálózat nevét. A gép végül rendben leszállt a Ben Gurion repülőtéren.

Megjelent egy veszélyes ázsiai gombafaj, ami nem kegyelmez a fáknak

Megjelent egy veszélyes ázsiai gombafaj, ami nem kegyelmez a fáknak
A kőrisfákat támadó gombabetegség Magyarországon a 2010-es években jelent meg, 2020 után pedig már a budapesti erdészetekben is olyan mértékben elterjedt, hogy szükségessé vált a beavatkozás – mondta az InfoRádióban a Pilisi Parkerdő Zrt. budapesti erdészetének vezetője. Rittling István figyelmeztetett: ha az érintett fa gyökérzete korhadni kezd, nem marad semmi remény arra, hogy épségben megmarad.
