Infostart.hu
2026. február 8. vasárnap
Dobrev Klára
Nyitókép: Facebook / Dobrev Klára

Dobrev Klára már nemzetközi szervezethez fordul a határon túli levélszavazatok miatt

Infostart
ELŐZMÉNYEK

Dobrev Klára, a Demokratikus Koalíció politikusa az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezethez fordult azért, hogy a testületet kiemelten vizsgálja a határon túli levélszavazatok rendszerét. Az ellenzéki politikus szerint a jelenlegi gyakorlat nem garantálja a voksok befolyásmentes leadását.

Az elmúlt évek választásai világosan bebizonyították, hogy a határon túliak szavazati joga nemcsak igazságtalan a magyar adófizetőkkel szemben, hanem a választási csalások melegágya is. Éppen ezért a magyar választások tisztaságát felügyelő európai szervhez, az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezethez, az EBESZ-hez fordultam az ügyben - írja a pártelnök a közleményében.

Szerinte „a határon túli levélszavazatoknál nincs garantálva, hogy mindenki szabadon, külső nyomás nélkül húzza be az X-et, hiszen nem egy ellenőrzött szavazóhelyiségben töltik ki a szavazólapot egy meghatározott időpontban, hanem gyakorlatilag bárhol és bármikor, valamint, hogy a határon túli levélszavazatok őrzési és szállítási lánca számos helyen megszakad. Alapvetően senki sem ellenőrzi, hogy illetéktelen személyek hozzáférnek-e, megsemmisítenek vagy kicserélnek-e határon túli levélszavazatokat, hiszen ezek nem államilag ellenőrzött csatornákon érkeznek meg a választási szervekhez.”

A politikus arra kéri az EBESZ vezetőjét, hogy a magyar választások felügyeletekor a munkájuk terjedjen ki a határon túli levélszavazatok vizsgálatára is. Vonjanak be egy kifejezetten a postai szavazásra szakosodott szakértőt is a munkába, valamint vizsgálják a szomszédos országokban alkalmazott gyűjtési és szállítási gyakorlatokat is.

A DK szerint ne szavazhasson, aki soha nem élt itt, soha nem adózott itt, és nem viseli a döntése következményét - ismételte meg pártja korábbi követelését.

Belföld

