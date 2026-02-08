ARÉNA - PODCASTOK
Wizz Air Airbus A321neo
Nyitókép: Wizz Air

Vadászgépeket riasztottak egy Wizzair-géphez

Infostart

Gyerekcsíny miatt vadászgépeket riasztottak Izraelben a Wizzair londoni járatához vasárnap – jelentette a repülőtéri hatóság Izraelben.

A Wizzair légitársaság Londonból Tel-Avivba tartó, leszálláshoz készülődő utasszállító járatához vadászgépeket riasztottak vasárnap a Ben Gurion repülőtérre egy feltételezett biztonsági incidens miatt.

A Wizz Air W95310-es számú gépén Izraelbe tartó házaspár azt jelentette, hogy egyikük telefonján arab nyelven a "terrorista" szó jelent meg. Biztonsági fenyegetéstől tartottak, s a személyzet továbbította Tel-Avivba a történteket, ahonnan vadászgépeket indítottak a gép elfogására.

Mint kiderült, az utaspár gyermeke tréfából átnevezte a szülei telefonján a hálózat nevét. A gép rendben leszállt a Ben Gurion repülőtéren. Az utasokat mindenesetre leszállás után biztonsági ellenőrzésnek vetették alá.

Ha az utaspár betartotta volna a szabályokat, és a leszállásig repülési üzemmódban tartották volna a mobiltelefonjukat, akkor az esetre nem kerülhetett volna sor - emlékeztetett az esetet ismertető Ynet hírportál.

Vadászgépeket riasztottak egy Wizzair-géphez

