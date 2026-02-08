ARÉNA - PODCASTOK
2026. február 8. vasárnap
Nyitókép: Unsplash

Visszaszóltak a magyarok a kínai óriásnak a Magyarország-pótdíj ügyében

Infostart

Nincs megállapodás az Alibabával „Magyarország-pótdíjról” – a fogyasztók megtévesztése elfogadhatatlan - közölte az NGM.

Nincs és nem is volt semmilyen megállapodás a magyar állam és az Alibaba között „Magyarország-pótdíj” felszámításáról, a fogyasztók félrevezetésére alkalmas gyakorlat pedig elfogadhatatlan - áll a Nemzetgazdasági Minisztérium közleményében.

A kormány azonnali hatósági vizsgálatokkal és összehangolt fellépéssel garantálja a tisztességes versenyt, valamint a magyar emberek érdekeinek és jogainak hatékony védelmét az online kereskedelemben is.

A sajtóban jelentek meg hírek arról, hogy az Alibaba e-kereskedelmi platform egyes magyarországi vásárlások esetén 4,5 százalékos, „Hungary Surcharge” (Magyarország-pótdíj) megnevezésű tételt számít fel. Az erről szóló megállapodást cáfolta a magyar minisztérium.

A tárca közleménye szerint „ tisztességes piaci működés alapkövetelménye, hogy a fogyasztók által fizetendő díjak jogalapja világos, egyértelmű és ellenőrizhető módon kerüljön bemutatásra.

Az Alibaba jelenlegi gyakorlata ezt nem teljesíti, ezért a Nemzetgazdasági Minisztérium felszólítja a kereskedőt, hogy az érintett díjtétel alkalmazását szüntesse meg, és a magyar fogyasztók számára adott tájékoztatását tegye egyértelművé, különös tekintettel arra, hogy

a díj ne kelthesse azt a látszatot, mintha annak beszedése állami felhatalmazás vagy kormányzati megállapodás alapján történne.

Az Alibaba által alkalmazott díj felveti a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat gyanúját, ezért a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság haladéktalanul vizsgálatot indít annak megállapítására, hogy a fogyasztók előzetes tájékoztatása megfelel-e a jogszabályi követelményeknek, illetve hogy a közzétett információk nem minősülnek-e megtévesztőnek.

A portfolio.hu még azt is írja, hogy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal ezzel párhuzamosan a számlázási gyakorlatot és a díj feltüntetésének módját vizsgálja, különös tekintettel annak jogszerűségére.

Van valami alapja, de

Amennyiben a 4,5 százalékos díj a 2025-ben a platformokra is kiterjedő kiskereskedelmi különadóval, illetve annak értelmezésével összefüggésben merült fel, fontos rögzíteni: Magyarország az adóalanyok körének rendezésével az egyenlő versenyfeltételeket erősítette, és nem elfogadható, hogy bármely piaci szereplő ezt a fogyasztók felé „állami pótdíjként” kommunikálja, vagy kormányzati megállapodásra hivatkozva jelenítse meg - olvasható a dokumentumban.

adó

kereskedelem

alibaba

Az Országos Magyar Méhészeti Egyesület génmegőrzési és kísérleti ültetvényeket hoz létre az ország több pontján, hogy a jövőben a rózsaszín akác minél nagyob mennyiségben kereskedelmi forgalomba kerülhessen, illetve méhészek, kertészek is használni tudják. Lászka István Attila erdőmérnök az InfoRádióban elmondta: a közönséges akáchoz képest a rózsaszín akácnak jóval magasabb a nektártartalma, később virágzik, így kevésbé veszélyeztetik a tavaszi fagyok, és nem utolsósorban kiváló méhlegelőnek is minősül.
