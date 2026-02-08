Fekete hétvége, újabb szeretett orvos halt meg

A gyászhírt Nyírtass község önkormányzata tette közzé, hangsúlyozva, hogy az orvost saját halottjuknak tekintik. Dr. Kotány László nem csupán Nyírtass, hanem Berkesz közösségét is hosszú évtizedeken át szolgálta, munkásságát a „Berkesz Szolgálatáért” elismeréssel is díjazták. Szakmai alázata és a betegei iránt tanúsított mély tisztelete miatt a helybéliek körében rendkívüli köztiszteletnek örvendett.

A hétvége során dr. Kotány László mellett több más, közmegbecsülésnek örvendő személyiségtől is búcsút kellett venni.

Zsolnay András (73): A József Attila Színház egykori meghatározó színművésze.

Lászka Béla (81): Heves vármegyei testnevelő, edző és elismert sportvezető.

80 éves korában elhunyt Verasztó Lajos, Kardoskút első díszpolgára.

Dr. Seszták Miklós, a térség országgyűlési képviselője közösségi oldalán emlékezett meg az orvosról, kiemelve elhivatottságát és emberségét - írja a szon.hu.