Nyitókép: Pexels.com

Elhunyt a Pándy-emlékérmes doktornő

Infostart

Életének 77. évében elhunyt dr. Ilyés Anna Mária fül-orr-gégész és audiológus főorvos, a Békés Vármegyei Központi Kórház Pándy-emlékérmes szakembere. A gyulai egészségügyi közösség meghatározó alakjától dr. Becsei László főigazgató főorvos búcsúzott az intézmény munkatársai nevében.

Dr. Ilyés Anna Mária 1976-ban szerezte meg orvosi diplomáját a Szegedi Orvostudományi Egyetemen, és pályafutása megkezdése óta a gyulai kórház kötelékében dolgozott. Szakmai munkássága során kulcsszerepet vállalt a helyi audiológiai ellátás fejlesztésében: az ő nevéhez fűződik az újszülöttek szűrő audiológiai vizsgálatának bevezetése Gyulán, valamint az első BERA-vizsgálat (objektív hallásvizsgálat) elvégzése 1996-ban - olvasható a beol.hu-n.

A Pándy-emlékérmet 2023-ban vehette át, ez a kórháza legmagasabb szakmai kitüntetése.

Munkatársai és betegei egyaránt közvetlen, jó humorú és betegközpontú szakemberként emlékeznek rá, aki nyugdíjazása után, egészen tavaly nyárig aktívan részt vett a járóbeteg-ellátásban és a konziliárusi feladatok ellátásában.

Dr. Becsei László búcsúbeszédében kiemelte: a főorvos asszony számára a beteg érdeke volt a legfőbb törvény, szakértelmével pedig az utolsó pillanatig segítette kollégáit a problémás esetek megoldásában.

Elhunyt a Pándy-emlékérmes doktornő

