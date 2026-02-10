ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
376.89
usd:
316.54
bux:
0
2026. február 10. kedd Elvira
24 óra Ukrajna Irán Téli olimpia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Getty Images

Hatalmas számok, lakásügyben leköröztük az uniós országokat

Infostart
ELŐZMÉNYEK

Az Európai Unióban növekszik a bérlakásban élők aránya, de Magyarországon minden 100-ból 92 ember saját tulajdonú ingatlanban él az Eurostat friss adatai szerint, amivel az élmezőnybe tartozunk az EU-ban.

Az Eurostat friss adatai szerint az Európai Unióban továbbra is a lakástulajdon a meghatározó lakhatási forma, bár az arány enyhén csökkent. Az uniós lakosság 68 százaléka él saját tulajdonú ingatlanban – írja az Index az Aktuality alapján.

Magyarországon a lakosság 92 százaléka él saját tulajdonú lakásban vagy házban, ennél csak Romániában és Szlovákiában magasabb az arány. Ez messze meghaladja az uniós átlagot.

A lista másik oldalán Németország áll, ahol mindössze 47,2 százalék a lakástulajdonosok aránya, miközben 52,8 százalék bérlakásban él.

Hasonlóan alacsony tulajdonosi arány jellemzi Ausztriát (54,5 százalék), Dániát (60,9 százalék), Franciaországot (61,2 százalék) és Luxemburgot (63,5 százalék) is.

Összességében nő a bérlés súlya: ma már az EU-ban minden harmadik ember bérelt ingatlanban lakik.

Az unión kívül is akad példa alacsony lakástulajdonra: Svájcban az adott évben a lakosság csupán 42 százaléka vallotta magát lakás- vagy háztulajdonosnak.

Az elmúlt négy évben jelentős változások mentek végbe a lakástulajdon terén Magyarországon, különösen a középkorúak körében. A K&H biztos jövő legújabb kutatása szerint

a 30–59 éves korosztályban a saját lakással rendelkezők aránya 64 százalékról 75 százalékra nőtt.

A korábbi felmérés kiemeli, a lakástulajdonosok átlagosan 12 évvel ezelőtt vásárolták meg ingatlanjukat. Különösen figyelemreméltó, hogy a harmincas korosztály tagjainak több mint fele – 52 százaléka – az elmúlt öt évben szerezte meg saját otthonát. Ez arra is utalhat, hogy a fiatalabb generációk egyre inkább képesek a lakáspiacra lépni.

A lakástulajdonosok többsége – 56 százaléka – önálló családi házban él, míg a lakótelepi panellakások és a társasházak kisebb arányt képviselnek. Ez a megoszlás rámutat a lakhatási preferenciák sokszínűségére és a városi, illetve vidéki életstílus közötti különbségekre. A fővárosi lakások átlagosan kisebb alapterületűek, míg a vidéki otthonok tágasabbak, ami szintén fontos tényező a lakástulajdon piacán.

Kezdőlap    Gazdaság    Hatalmas számok, lakásügyben leköröztük az uniós országokat

ingatlan

lakás

eurostat

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Videón a futurisztikus kínai „űranyahajó”

Videón a futurisztikus kínai „űranyahajó”

Fesztávja közel 700 méter, hossza pedig eléri a 240 métert, a gyomrában pedig 88 harci gépet tud szállítani. Ha hinni lehet a most bemutatott terveknek, ez lesz Kína Luanniao nevű, futurisztikus „űrrepülőgép-hordozója”, amely pilóta nélküli vadászgépeket indíthatna a Föld légkörének pereméről.
Üzent a bukása és a műtéte után Lindsey Vonn

Üzent a bukása és a műtéte után Lindsey Vonn

Súlyos sérüléssel zárult Lindsey Vonn versenye vasárnap a téli olimpián, az eset talán élsportolói pályafutásának végét is jelentheti. Mentőhelikopterrel szállították el a pályáról, meg is operálták.
VIDEÓ
Kína vs. USA: ki rántja félre a végén a kormányt? Salát Gergely, Inforádió, Aréna
Miért lett menő a Nemzeti Múzeum a TikTokon? Zsigmond Gábor, Inforádió, Aréna
Nipah, Covid, RSV, influenza: melyik jelent valós veszélyt? Surján Orsolya, InfoRádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.02.10. kedd, 18:00
Charaf Hassan
a Budapesti Műszaki- és Gazdaságtudományi Egyetem rektora
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Amerikai nagyágyú érkezik hamarosan Budapestre: Magyarországra látogat Donald Trump embere

Amerikai nagyágyú érkezik hamarosan Budapestre: Magyarországra látogat Donald Trump embere

Marco Rubio amerikai külügyminiszter napokon belül Magyarországra fog látogatni - közölte az amerikai külügyminisztérium a honlapján, amit a Telex szúrt ki.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Még mindig nem megy a tél sehová: havas eső, hó is lehet ma hazánkban

Még mindig nem megy a tél sehová: havas eső, hó is lehet ma hazánkban

Vegyes halmazállapotú csapadékra kell ma leginkább számítani, a Dunától keletre fordulhat ez elő. Nagyon hideg viszont nem lesz.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
King's 'profound concern' as police consider Andrew claims over Epstein

King's 'profound concern' as police consider Andrew claims over Epstein

Making his first intervention in the Epstein scandal, the King said he is ready to support the police in their inquiries.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. február 9. 21:00
Szakértő a magyar videojáték-fejlesztő cég támogatásáról: a tehetség megvan, meglátjuk, a pénz mire lesz elég
2026. február 9. 11:06
Látványos fordulat az ingatlanpiacon – ezt keressük most
×
×
×
×