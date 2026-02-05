ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
379.57
usd:
321.86
bux:
131506.61
2026. február 5. csütörtök Ágota, Ingrid
24 óra Ukrajna Irán Téli olimpia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: police.hu

Óriásit kaszáltak a hamis arannyal – ez az átverés lényege

Infostart

Hamis aranylapokkal bukott le egy győri banda, 216 millió forintnyi lehet a kár.

A rendőrségi beszámoló szerint a nyomozás tavaly novemberben indult a KR NNI Transzatlanti Műveleti Osztálynál (TMO), miután a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Repülőtéri Igazgatósága gyanús szállítmányt jelzett a rendőrség felé. Egy pénzügyőrnek tűnt fel a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren a csomagok átvizsgálása során, hogy egy USA-ba szánt szállítmány feladószelvényén a Magyar Államkincstár neve is szerepelt. Amikor kinyitotta a csomagot, abban aranylapok voltak. Miután felmerült a gyanú, hogy bűncselekményről lehet szó, a KR NNI nyomozói felderítésbe kezdtek. Az Egyesült Államok érintettsége okán az ügyet a TMO kapta, tekintve, hogy az itteni nyomozók közvetlen napi munkakapcsolatban állnak az FBI ügynökeivel.

Pár héten belül sikerült a nyomozóknak kideríteni, hogy az aranylapok illegális értékesítése három győri férfihez köthető. A csapatot a 20 éves P. Márk irányította. Ő volt a csalássorozat ötletgazdája és koordinátora. A gyanú szerint

egy kereskedelmi platformon különböző webáruházakat hoztak létre, mint Goldamac, Emaar Gold és Emaar Bullion, amiken aztán különböző gyártók aranylapjait a világpiaci árnál jóval alacsonyabb áron hirdették meg.

A befektetők mindegyike az USA-ból jelentkezett. Ezután különböző pénzforgalmi oldalakon, vagy a felületen feltüntetett bankszámlákra utalásokkal kiegyenlítették az aranylapok vételárát. A nekik feladott szállítmányokban azonban hamis nemesfémtermékek voltak. Az elkövetők a befektetőket közösségimédia-felületeken keresztül, hirdetésekkel vonzották be.

A reklámokkal és a felületek kezelésével a 19 éves L. Artúr foglalkozott. A csomagolásokat és a szállítmányok feladását a 25 éves R. Dávid végezte.

Míg az NNI nyomozói itt hazánkban igyekeztek a szálakat felgöngyölíteni, illetve az aranylapok beszerzési forrását azonosítani, addig az FBI ügynökei a newarki (New Jersey állam) kirendeltségen a sértettek azonosítását végezték.

A két egység összesen 442 csomagfeladást tudott nyomon követni.

Közben az első szállítmány alkalmával lefoglalt aranylapok vonatkozásában azt is megállapította a szakértő, hogy a réz- illetve cinklemezek aranytartalma mindössze 1 százalék volt. A csapat ezeket egy külföldi webáruházból rendelte meg pár ezer forintért, majd a különböző unciájú lapokat eltérő árakon hirdették meg. Volt olyan sértett, akinek darabonként 4000 USD-ért adták tovább az aranylapokat, ami közel 1,3 millió forintnak felel meg. Tekintve, hogy

az egyes sértettek esetében a kár félmillió és ötmillió forint közé tehető, így a becsült összes kárösszeg meghaladja a 216 millió forintot.

A csapat annak látszatát keltve, hogy tevékenységük legális, irodájukat Győrben éppen abban az irodaházban működtették, amiben a Magyar Államkincstár győri ügyfélszolgálata is van. Ráadásul a csomagok feladószelvényének nagy részében a Magyar Államkincstárt is feltüntették.

Miután a felderítés során az NNI nyomozók és az FBI-ügynökök számára minden láncszem a helyére került, megszervezték a három férfi elfogását. P. Márkot akkor fogták el, amikor január 29-én Dubajból érkezett haza Budapestre. A KR NNI bevetési egysége a budapesti repülőtéren csapott le rá. L. Artúrt ugyanezen a napon szintén Budapesten fogták el, míg harmadik társukat másnap Győrben. R. Dávid Thaiföldről jött éppen haza, amikor kattant a kezén a bilincs.

Az akcióban részt vett az FBI két ügynöke is. Az NNI nyomozóival közösen a három férfihoz köthető valamennyi ingatlant átvizsgálták, így a győri irodát is, ahol a csapat az aranylapokat tárolta. A rendőrök itt összesen 291 darabot találtak. Így ezek lefoglalásával sikerült megakadályozni, hogy a bűnbanda további sértetteket károsítson meg. A nyomozók ezen túl lefoglaltak minden olyan eszközt, iratot, mely bizonyítékul szolgálhat.

A három férfi mindegyikét 442 rendbeli anyagi haszonszerzés céljából, üzletszerűen elkövetett csalással gyanúsították meg a nyomozók. P. Márk és L. Artúr jelenleg letartóztatásban van, míg R. Dávid szabadlábon védekezik.

Kezdőlap    Belföld    Óriásit kaszáltak a hamis arannyal – ez az átverés lényege

rendőrség

bűnügy

hamisítás

arany

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Elemző: egyre nehezebben viselik az áram- és fűtéskimaradásokat az ukránok

Elemző: egyre nehezebben viselik az áram- és fűtéskimaradásokat az ukránok
A Kijevet és más ukrán településeket ért orosz légitámadások után egy-két hétnek el kell telnie, mire jobb lesz a helyzet, de várhatóan akkor sem lesz teljes a hőtermelés, legfeljebb 60-70 százalékos – mondta az InfoRádióban Olekszij Anton. Az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány elemzője hozzátette: azzal, hogy az oroszok az áramátviteli rendszereket támadják, Ukrajnában egyszerűen nem tudják áthozni az áramot egyik helyről a másikra.
 

Kaiser Ferenc: Moszkva azért nem enged a követeléseiből, mert még mindig hisz az agresszió eredeti céljában

Szergej Lavrov ijesztő kijelentést tett a béke esélyeiről

Kiterjesztik az energiatároló-pályázatot, kitiltanak három ukrán katonai vezetőt

Kiterjesztik az energiatároló-pályázatot, kitiltanak három ukrán katonai vezetőt

Részletesen szó volt a Kormányinfón az energiatárolási pályázat bővítéséről, a hathavi fegyverpénz és a nyugdíjak utalásáról, a februári emelt bérekről, a nemzeti petícióról, illetve a kárpátaljai sorozás következményeiről. A közvélemény-kutatók 8-20 százalékot tévedtek 4 éve, így érdemes követni a kutatók eredményeit a Miniszterelnökséget vezető miniszter szerint. Gulyás Gergely kancelláriaminiszter és Vitályos Eszter újságírói kérdésekre is válaszolt.
VIDEÓ
A Tóth Alex-üzlet kulisszatitkai: miért éppen Bournemouth? Papp Bence, Inforádió, Aréna
Vendéglátás: fordulatot hoz a 100 milliárdos akcióterv? Kovács László, Inforádió, Aréna
Van-e kiút a Beneš-dekrétumok csapdájából? Tárnok Balázs, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.02.05. csütörtök, 18:00
Surján Orsolya
országos tisztifőorvos
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Történelmi lépésre készül az EU: minden pénzmozgást látni fognak 2028-tól

Történelmi lépésre készül az EU: minden pénzmozgást látni fognak 2028-tól

Az Európai Unió új pénzmosás elleni hatósága, az AMLA várhatóan 2028-ra válik teljesen működőképessé, és kiemelten a kriptovalutákra, valamint az új fizetési csatornák felügyeletére összpontosít – számolt be a Reuters.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Fontos dátum a mai a 2026-os országgyűlési választás szempontjából: ezeknek a választóknak április 2-ig dönteniük kell, különben nem szavazhatnak

Fontos dátum a mai a 2026-os országgyűlési választás szempontjából: ezeknek a választóknak április 2-ig dönteniük kell, különben nem szavazhatnak

Február 5-e kulcsdátum a 2026-os országgyűlési választás előtt: ettől a naptól lehet kérni az átjelentkezést, a mozgóurnát vagy a külképviseleti szavazást.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Starmer apologises to Epstein victims for appointing Mandelson and 'believing his lies'

Starmer apologises to Epstein victims for appointing Mandelson and 'believing his lies'

The prime minister says he understands the "anger and frustration" of Labour MPs over his decision to pick Mandelson as Washington ambassador.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. február 5. 13:10
Szijjártó Péter fontos bejelentést tett Paks II-vel kapcsolatban
2026. február 5. 11:41
Közeledik egymáshoz a Magyar Posta és a Temu
×
×
×
×