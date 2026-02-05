Óriásit kaszáltak a hamis arannyal – ez az átverés lényege

A rendőrségi beszámoló szerint a nyomozás tavaly novemberben indult a KR NNI Transzatlanti Műveleti Osztálynál (TMO), miután a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Repülőtéri Igazgatósága gyanús szállítmányt jelzett a rendőrség felé. Egy pénzügyőrnek tűnt fel a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren a csomagok átvizsgálása során, hogy egy USA-ba szánt szállítmány feladószelvényén a Magyar Államkincstár neve is szerepelt. Amikor kinyitotta a csomagot, abban aranylapok voltak. Miután felmerült a gyanú, hogy bűncselekményről lehet szó, a KR NNI nyomozói felderítésbe kezdtek. Az Egyesült Államok érintettsége okán az ügyet a TMO kapta, tekintve, hogy az itteni nyomozók közvetlen napi munkakapcsolatban állnak az FBI ügynökeivel.

Pár héten belül sikerült a nyomozóknak kideríteni, hogy az aranylapok illegális értékesítése három győri férfihez köthető. A csapatot a 20 éves P. Márk irányította. Ő volt a csalássorozat ötletgazdája és koordinátora. A gyanú szerint

egy kereskedelmi platformon különböző webáruházakat hoztak létre, mint Goldamac, Emaar Gold és Emaar Bullion, amiken aztán különböző gyártók aranylapjait a világpiaci árnál jóval alacsonyabb áron hirdették meg.

A befektetők mindegyike az USA-ból jelentkezett. Ezután különböző pénzforgalmi oldalakon, vagy a felületen feltüntetett bankszámlákra utalásokkal kiegyenlítették az aranylapok vételárát. A nekik feladott szállítmányokban azonban hamis nemesfémtermékek voltak. Az elkövetők a befektetőket közösségimédia-felületeken keresztül, hirdetésekkel vonzották be.

A reklámokkal és a felületek kezelésével a 19 éves L. Artúr foglalkozott. A csomagolásokat és a szállítmányok feladását a 25 éves R. Dávid végezte.

Míg az NNI nyomozói itt hazánkban igyekeztek a szálakat felgöngyölíteni, illetve az aranylapok beszerzési forrását azonosítani, addig az FBI ügynökei a newarki (New Jersey állam) kirendeltségen a sértettek azonosítását végezték.

A két egység összesen 442 csomagfeladást tudott nyomon követni.

Közben az első szállítmány alkalmával lefoglalt aranylapok vonatkozásában azt is megállapította a szakértő, hogy a réz- illetve cinklemezek aranytartalma mindössze 1 százalék volt. A csapat ezeket egy külföldi webáruházból rendelte meg pár ezer forintért, majd a különböző unciájú lapokat eltérő árakon hirdették meg. Volt olyan sértett, akinek darabonként 4000 USD-ért adták tovább az aranylapokat, ami közel 1,3 millió forintnak felel meg. Tekintve, hogy

az egyes sértettek esetében a kár félmillió és ötmillió forint közé tehető, így a becsült összes kárösszeg meghaladja a 216 millió forintot.

A csapat annak látszatát keltve, hogy tevékenységük legális, irodájukat Győrben éppen abban az irodaházban működtették, amiben a Magyar Államkincstár győri ügyfélszolgálata is van. Ráadásul a csomagok feladószelvényének nagy részében a Magyar Államkincstárt is feltüntették.

Miután a felderítés során az NNI nyomozók és az FBI-ügynökök számára minden láncszem a helyére került, megszervezték a három férfi elfogását. P. Márkot akkor fogták el, amikor január 29-én Dubajból érkezett haza Budapestre. A KR NNI bevetési egysége a budapesti repülőtéren csapott le rá. L. Artúrt ugyanezen a napon szintén Budapesten fogták el, míg harmadik társukat másnap Győrben. R. Dávid Thaiföldről jött éppen haza, amikor kattant a kezén a bilincs.

Az akcióban részt vett az FBI két ügynöke is. Az NNI nyomozóival közösen a három férfihoz köthető valamennyi ingatlant átvizsgálták, így a győri irodát is, ahol a csapat az aranylapokat tárolta. A rendőrök itt összesen 291 darabot találtak. Így ezek lefoglalásával sikerült megakadályozni, hogy a bűnbanda további sértetteket károsítson meg. A nyomozók ezen túl lefoglaltak minden olyan eszközt, iratot, mely bizonyítékul szolgálhat.

A három férfi mindegyikét 442 rendbeli anyagi haszonszerzés céljából, üzletszerűen elkövetett csalással gyanúsították meg a nyomozók. P. Márk és L. Artúr jelenleg letartóztatásban van, míg R. Dávid szabadlábon védekezik.