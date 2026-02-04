Két számot ismételtek meg a lottóhúzáson

A Szerencsejáték Zrt. honlapján olvasható tájékoztatás szerint a február 4-én megtartott 6. heti Skandináv lottó sorsoláson a következő számokat húzták ki:
Első számsorsolás:
- 10 (tíz)
- 14 (tizennégy)
- 22 (huszonkettő)
- 26 (huszonhat)
- 27 (huszonhét)
- 30 (harminc)
- 31 (harmincegy)
Második számsorsolás:
- 5 (öt)
- 8 (nyolc)
- 9 (kilenc)
- 13 (tizenhárom)
- 16 (tizenhat)
- 22 (huszonkettő)
- 27 (huszonhét)
Nyeremények:
- 7 találatos szelvény nem volt;
- 6 találatos szelvény 48 darab, nyereményük egyenként 342 815 forint;
- 5 találatos szelvény 2221 darab, nyereményük egyenként 7410 forint;
- 4 találatos szelvény 33 609 darab, nyereményük egyenként 2535 forint.
A következő húzáson 285 millió forint lesz a főnyeremény.