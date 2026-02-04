ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
379.71
usd:
321.71
bux:
133311.7
2026. február 4. szerda Csenge, Ráhel
24 óra Ukrajna Irán Téli olimpia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: forrás: Szerencsejáték Zrt.

Két számot ismételtek meg a lottóhúzáson

Infostart

„Duplázott” a 22-es és a 27-es szám is, mindkét számsorsoláson kihúzták őket a skandináv lottón szerdán. Nem volt telitalálatos.

A Szerencsejáték Zrt. honlapján olvasható tájékoztatás szerint a február 4-én megtartott 6. heti Skandináv lottó sorsoláson a következő számokat húzták ki:

Első számsorsolás:

  • 10 (tíz)
  • 14 (tizennégy)
  • 22 (huszonkettő)
  • 26 (huszonhat)
  • 27 (huszonhét)
  • 30 (harminc)
  • 31 (harmincegy)

Második számsorsolás:

  • 5 (öt)
  • 8 (nyolc)
  • 9 (kilenc)
  • 13 (tizenhárom)
  • 16 (tizenhat)
  • 22 (huszonkettő)
  • 27 (huszonhét)

Nyeremények:

  • 7 találatos szelvény nem volt;
  • 6 találatos szelvény 48 darab, nyereményük egyenként 342 815 forint;
  • 5 találatos szelvény 2221 darab, nyereményük egyenként 7410 forint;
  • 4 találatos szelvény 33 609 darab, nyereményük egyenként 2535 forint.

A következő húzáson 285 millió forint lesz a főnyeremény.

Kezdőlap    Belföld    Két számot ismételtek meg a lottóhúzáson

lottó

nyerőszámok

nyeremények

szerencsejáték zrt

skandináv lottó

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Orbán Viktor a Mandiner Klubesten: Magyarország Brüsszel útjában áll, ezért nyílt a választási csata

Orbán Viktor a Mandiner Klubesten: Magyarország Brüsszel útjában áll, ezért nyílt a választási csata
Szerda este a Mandiner Klubest vendége Orbán Viktor miniszterelnök volt. „Jól állunk, de a csata még nyílt” – mondta a választásokról, hozzátéve: „ha megdolgozunk érte, nyerünk”. A kormányfő szerint Brüsszel beavatkozik a magyar kampányba, sőt még Kijev is. „A tét az, hogy sorsot fogunk választani. Ha letérünk a magyar rendszerről, és brüsszeli rendszert hozunk be, nem lehet majd visszatérni”. „Az én kihívóim Brüsszelben vannak, nem Magyarországon. Küldtek ide valakit” – fogalmazott. Donald Trump esetleges magyarországi látogatásáról azt mondta: „Csalogatom. Adtam időpontokat neki”.
 

Kormányinfó: bejelentésekkel áll elő a kormány csütörtökön

Szergej Lavrov ijesztő kijelentést tett a béke esélyeiről

Szergej Lavrov ijesztő kijelentést tett a béke esélyeiről

Ha a kijevi vezetés delegációja az ukrajnai rendezésről Abu-Dzabiban tartott tárgyalásokra a bejelentett biztonsági garanciákkal érkezett, akkor ez újfent megerősíti azt, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek valójában nem kell a béke – jelentette ki Szergej Lavrov orosz külügyminiszter.
 

Olekszij Anton: kritikus az energetikai helyzet Kijevben

Nyilatkoztak az oroszok a háború folytatásáról, most tárgyalnak az ukránokkal és az amerikaiakkal

Az ukrán nagykövet megköszönte Magyarország eddigi segítségét

Azonnali hatályú kiutasításról tett bejelentést Orbán Viktor

VIDEÓ
A Tóth Alex-üzlet kulisszatitkai: miért éppen Bournemouth? Papp Bence, Inforádió, Aréna
Vendéglátás: fordulatot hoz a 100 milliárdos akcióterv? Kovács László, Inforádió, Aréna
Van-e kiút a Beneš-dekrétumok csapdájából? Tárnok Balázs, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.02.05. csütörtök, 18:00
Surján Orsolya
országos tisztifőorvos
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Adták a technológiai részvényeket, valósággal szétverték az AMD-t

Adták a technológiai részvényeket, valósággal szétverték az AMD-t

Amíg idehaza nagyon erős pozitív hangulat uralkodott szerdán és a BUX mellett három blue chip is új történelmi csúcsra emelkedett, addig Amerikában tovább folytatódott a technológiai részvények esése. Ezúttal az AMD teljesített kifejezetten gyengén, miután a vállalat által vártnál óvatosabb előrejelzések hatására 17 százalékot zuhant az árfolyam. Hasonló témákkal is foglalkozunk a február 24-i befektetési konferenciánkon, a Portfolio Investment Day 2026-on, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában. Jelentkezés itt.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Itt vannak a jászapáti vásár 2026-os időpontjai, nyitvatartása, pontos helyszíne és minden fontos tudnivaló

Itt vannak a jászapáti vásár 2026-os időpontjai, nyitvatartása, pontos helyszíne és minden fontos tudnivaló

A jászapáti vásár 2026-ban is minden hónap első vasárnapján lesz, ez alól a húsvéti hosszú hétvége sem kivétel, a mindenszentek napja viszont igen.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Plan to release Mandelson documents approved after Labour MPs' anger forces climbdown

Plan to release Mandelson documents approved after Labour MPs' anger forces climbdown

The PM initially said certain sensitive documents about Mandelson's appointment as US ambassador would not be released - they will now be assessed by a parliamentary committee.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. február 4. 21:34
Kútból mentettek ki egy kölyökkutyát a tűzoltók – videó, képek
2026. február 4. 21:29
Brüsszel, Kijev, kiutasítás, szolidaritási hozzájárulás, Pázmány Campus – a nap legfontosabb hírei
×
×
×
×