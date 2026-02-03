Rendkívüli ülést akar a DK a határon túli magyar szavazatok miatt

Rónai Sándor hangsúlyozta, hogy a Nemzeti Választási Iroda adatai szerint már közel félmillióan regisztráltak a határon túlról, hogy szavazhassanak az áprilisi parlamenti választáson. A politikus hozzátette, hogy a kutatások alapján ezeknek a választóknak a döntő többsége Fidesz-szavazó és „ez a félmillió ember a számítások szerint négy extra parlamenti mandátumot jelent majd a Fidesznek”.

A rendkívüli parlamenti ülés arról is szól, hogy minden pártnak színt kell vallania a határon túli szavazatok ügyében. Azoknak is, akik az Országgyűlésben vannak és azoknak is, akik be akarnak kerülni a parlamentbe, sőt „az ország vezetésére vállalkoznak” – jelentette ki a képviselő. Rónai Sándor azt mondta, hogy a Fidesz és a Mi Hazánk véleményét már ismerik, a Tisza Pártét azonban csak Magyar Péter pártelnök "nyilatkozataiból ismerhetjük, aki jobboldali politikusként" többször kiállt a határon túli magyarok szavazati joga mellett.

A DK ezért azt szeretné, ha a Fidesz, a Tisza Párt és a Mi Hazánk is nyílt lapokkal játszana – fogalmazott az alelnök.