Választás 2026: postai és elektronikus küldeményt kapnak a választók

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Megkezdte a választási értesítők postázását az április 12-ei országgyűlési választásokra a Nemzeti Választási Iroda.

A választási értesítők postázását a február 4-ei névjegyzéki adatok alapján kezdték meg. Közölték azt is, az értesítőket az NVI nem csupán postán, hanem a választópolgár elektronikus tárhelyére is megküldi, amennyiben rendelkezik tárhellyel.

A szavazóköri névjegyzékbe vételről szóló értesítő a választó személyes adatai mellett tartalmazza a választással kapcsolatos legfontosabb információkat: a szavazókör számát és címét, ahol a választópolgár szavazhat, a szavazás idejét. Az értesítő továbbá tájékoztatást nyújt arról, mely igazolványok bemutatásával lehet voksolni, részletes információkat tartalmaz a választási kérelmek benyújtásáról, és felsorolja a legfontosabb határidőket.

A postán megküldött választási értesítőket QR-kóddal látta el az NVI, amelyek az elektronikus ügyintézést segítik elő.

Az értesítőket február 20-áig küldik meg a választópolgároknak. Amennyiben valakihez nem érkezik meg az értesítő, vagy az megsemmisül, akkor a helyi választási irodától igényelhető új értesítőt.

Fontos tudni, hogy az értesítő bemutatása nem feltétele a szavazáson való részvételnek.

