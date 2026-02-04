ARÉNA - PODCASTOK
Arató Gergely, a DK képviselõje felszólal a koronavírus-világjárvány elleni védekezésrõl szóló törvény vitájában az Országgyûlés plenáris ülésén 2021. február 22-én.
Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán

DK: a levélszavazási rendszer visszaélésekre ad lehetőséget

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

A levélszavazási rendszer a csalás melegágya, azt meg kell szüntetni – mondta szerdai, online sajtótájékoztatóján a Demokratikus Koalíció (DK) frakcióvezető-helyettese.

Arató Gergely, aki az esemény előtt a Nemzeti Választási Iroda vezetőivel találkozott, arról beszélt, hogy „idén már közel ötszázezer” határon túli, magyarországi lakcímmel nem rendelkező szavazó „regisztrált” a választási névjegyzékbe. A DK álláspontja azonban az, hogy azok döntsenek Magyarország sorsáról, akik viselik döntésük következményeit, és ne szavazhasson olyan ember, aki sohasem élt, sohasem adózott itt – jelentette ki a parlamenti képviselő.

A levélszavazási rendszer ráadásul „számos olyan elemet tartalmaz, ami (…) lehetőséget ad a csalásra” – fogalmazott Arató Gergely. A politikus azt mondta, hogy aki regisztrált a névjegyzékbe, aki egyszer részt vett egy szavazáson, az tíz évig még akkor is benne marad a rendszerben, ha közben meghal. A családtagokat ugyan kérik, hogy ezt jelezzék, de nincs automatikus adatátadás és egyáltalán nem biztos, hogy az elhunytak kikerülnek a névjegyzékből – tette hozzá a frakcióvezető-helyettes.

A képviselő azt is a problémák közé sorolta, hogy a levélszavazók bármilyen címre kérhetik a szavazási csomagokat, de nem ellenőrzik, hogy valóban az kapja-e meg a küldeményt, aki kérte. Emellett hangot adott annak a véleményének is, hogy ezután a kérelmező nevében bárki leadhatja a szavazatot.

Arató Gergely egyúttal kifogásolta, hogy a külföldön élő, de magyarországi lakcímmel rendelkező választók csak a külképviseleteken, vagy a kijelölt szavazópontokon adhatják le voksaikat.

