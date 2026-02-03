Rengeteg baleset, fennakadások: váratlanul megint jelentős havazás és ónos eső nehezíti az életet – fotók, videók

Igen változatos időjárás köszöntött ránk keddre virradóra, hajnalban ugyanis kiterjedt csapadékmező érte el hazánkat délnyugat felől, amelynek feltehetőleg nem mindenki örül, ugyanis az újabb havazás mellett a Dunántúl déli és középső felén már reggel is sok helyen átváltott a csapadék, hol havas esőbe, hol ónos esőbe – írja az Időkép.

Az északi, északkeleti területeken helyenként 6-10 centiméteres hómennyiség is előfordulhat:

forrás: Időkép

Az időjárási viszonyok miatt kedd éjfélig másodfokú, narancssárga figyelmeztetés van kiadva Pest, Bács-Kiskun, Tolna és Csongrád-Csanád vármegyékre, az északi területeken és a Dunántúlon pedig sárga, azaz első fokú.

A képzeletbeli határt az ónos eső és a havazás között körülbelül a Kiskunhalas-Siófok tengely mentén lehet meghúzni.

Mivel a hőmérséklet egyelőre mindenütt fagypont alatti, az utak rettenetesen csúsznak, mindenképpen érdemes nagyobb követési távolságot tartani – írja a portál. Ezt megerősítik az Útinform információi, számos helyen történt baleset a magyar utakon:

Az M0-s autóúton, az M1-es autópálya felé vezető oldalon, a déli szektorban, Szigetszentmiklós térségében, korábban egy kamion és egy személygépjármű összeütközött. A 19- es km-nél minden sávban halad a forgalom. A torlódás meghaladja a 10 km-t.

Egy műszaki hibás kamion vesztegel az M0-s autóúton, az M3-as autópálya felé vezető oldalon, a keleti szektorban, Maglód térségében a 47-es km-nél. A műszaki mentés idejére a külső sávot lezárták.

Az M1-es autópályán, a főváros felé vezető oldalon, a terelésben, a külső sávban, az erős forgalom miatt a Tatabánya és Biatorbágy, az 52-es és a 20-as km között a külső sávban szakaszos torlódás, lassulás alakult ki.

Az M7-es autópályán, Pákozd közelében, a Letenye felé vezető oldalon, két személygépjármű összeütközött. Az 50-es km-nél a sérült járművek a leálló sávban vannak.

A 44-es főúton, Nyárlőrinc térségében, egy kistehergépjármű és egy személygépjármű összeütközött. A 19-es km-nél a forgalom félpályás korlátozás mellett halad.

A 102-es főúton, Tinnye közelében, egy kamion elakadt. A 15-ös km-nél a forgalom félpályás korlátozás mellett halad.

A 445-ös főúton, Kecskemét elkerülő szakaszán, egy kamion és egy személygépjármű összeütközött. A 8-as km-nél a forgalom félpályán halad.

A 11-es főúton, burkolatfelújítási munkálatokat végeznek Szentendre belterületén, a 22-es km-nél. Napközben 9:00-15:00 óra között félpályás zárás, jelzőőrös forgalomirányítás mellett halad a forgalom.

A zord, téli időjárás a buszközlekedésnek is betett, a MÁV-Csoport közlése szerint

a csúcsidőszak végéig megnövekedett menetidővel kell számolni a Budapestről induló és oda érkező járatoknál:

az M3-as autópálya kivezető szakaszán 10-15 perc,

a Régi Fóti úton Fót térségében 10-20 perc,

2-es főúton 10-20 perc késések,

a 11-es főúton, Szentendre térségében 10-20 perc,

a 10-es főúton, Solymár térségében 10-30 perc,

a Budakeszi úton 10-25 perc,

az M1-es autópályán Budapest felé Biatorbágy térségében 10-20 perc,

az M1-M7 autópálya fővárosi kivezető szakaszán 10-25 perc,

a 6-os főúton 10-30 perc,

a Csepel-sziget útjain 10-20 perc,

az 51-es főúton Dunaharaszti térségében 10-25 perc,

Budapesten a Liszt Ferenc Repülőtérre vezető úton 10-15 perc,

Pesti úton 10-20 perc,

a 31-es főúton 10-15 perc késések.

Megnövekedett menetidővel kell számolni több vidéki városban is:

Debrecenben 5-10 perc,

Miskolcon 5-10 perc,

Nyíregyházán 5-10 perc,

Pécs 10 perc,

Szegeden 5-10 perc,

Székesfehérvár 10-20 perc,

Szolnokon 5-12 perc,

Szombathelyen 5-10 perc.

A vonatközlekedés sem zökkenőmentes, több vonalon is hosszabb menetidőre, rövidített útvonalra, járatkimaradásokra lehet számítani:

A martonvásári Z30-as és S36-os vonatok nem közlekednek, ezért

a székesfehérvári Z30-as vonatok Albertfalván, Budafokon, Kastélyparknál és Tétényligeten is megállnak a fennakadás végéig.

A százhalombattai S40-es vonatok nem közlekednek.

A S71-es és G71-es vonatok 11 órától csak Rákospalota-Újpest és Vác között közlekednek a havazás okozta váltóállítási nehézségek miatt.

A Nyugati pályaudvarról 13:35-kor Vácra induló G71-es (2554) nem közlekedik.

Rákos állomáson a havazás miatt váltóállítási nehézségek adódtak, ezért a késések mérséklése érdekében az alábbi változások kerülnek bevezetésre:

A Keleti pályaudvarról 9:50-kor Sülysápig közlekedő S60-as (3472) csak Mendéig közlekedett.

A Sülysápról 10:56-kor a Keleti pályaudvarra induló S60-as (3425) csak Mendétől közlekedett.

A Keleti pályaudvarról 11:50-kor Sülysápig közlekedő S60-as (3444) csak Mendéig közlekedett.

A Sülysápról 12:56-kor a Keleti pályaudvarra induló S60-as (3465) csak Mendétől közlekedik.

Az Astromet által közzétett videón jól látszik, milyenek voltak az útviszonyok, illetve milyen sebességgel lehetett közlekedni az M5-ös autópályán Kecskemét és Szeged között reggel 9 után:

Az előrejelzés szerint a csapadékzóna estére északra, északkeletre szorul vissza, ám ekkor érkezik majd az utánpótlás, ami már döntően eső formájában fog esni, de északon még továbbra is hullhat hó, illetve a magasban zajló enyhülés hatására itt is megjelenhet az ónos eső.