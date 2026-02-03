ARÉNA - PODCASTOK
2026. február 3. kedd
Egy ember egy piros hólapáttal havat lapátol.
Nyitókép: Pexels

Rengeteg baleset, fennakadások: váratlanul megint jelentős havazás és ónos eső nehezíti az életet – fotók, videók

Infostart

Északon intenzív havazással, délen ónos esővel csapott le a február, az előrejelzések szerint ez lehet a tél egyik utolsó nagy megpróbáltatása. Sajnos a közlekedést számos helyen lassítják balesetek, és a közösségi közlekedéssel utazók is nehézségekkel találkozhatnak.

Igen változatos időjárás köszöntött ránk keddre virradóra, hajnalban ugyanis kiterjedt csapadékmező érte el hazánkat délnyugat felől, amelynek feltehetőleg nem mindenki örül, ugyanis az újabb havazás mellett a Dunántúl déli és középső felén már reggel is sok helyen átváltott a csapadék, hol havas esőbe, hol ónos esőbe – írja az Időkép.

Az északi, északkeleti területeken helyenként 6-10 centiméteres hómennyiség is előfordulhat:

forrás: Időkép
forrás: Időkép

Az időjárási viszonyok miatt kedd éjfélig másodfokú, narancssárga figyelmeztetés van kiadva Pest, Bács-Kiskun, Tolna és Csongrád-Csanád vármegyékre, az északi területeken és a Dunántúlon pedig sárga, azaz első fokú.

A képzeletbeli határt az ónos eső és a havazás között körülbelül a Kiskunhalas-Siófok tengely mentén lehet meghúzni.

Mivel a hőmérséklet egyelőre mindenütt fagypont alatti, az utak rettenetesen csúsznak, mindenképpen érdemes nagyobb követési távolságot tartani – írja a portál. Ezt megerősítik az Útinform információi, számos helyen történt baleset a magyar utakon:

  • Az M0-s autóúton, az M1-es autópálya felé vezető oldalon, a déli szektorban, Szigetszentmiklós térségében, korábban egy kamion és egy személygépjármű összeütközött. A 19- es km-nél minden sávban halad a forgalom. A torlódás meghaladja a 10 km-t.
  • Egy műszaki hibás kamion vesztegel az M0-s autóúton, az M3-as autópálya felé vezető oldalon, a keleti szektorban, Maglód térségében a 47-es km-nél. A műszaki mentés idejére a külső sávot lezárták.
  • Az M1-es autópályán, a főváros felé vezető oldalon, a terelésben, a külső sávban, az erős forgalom miatt a Tatabánya és Biatorbágy, az 52-es és a 20-as km között a külső sávban szakaszos torlódás, lassulás alakult ki.
  • Az M7-es autópályán, Pákozd közelében, a Letenye felé vezető oldalon, két személygépjármű összeütközött. Az 50-es km-nél a sérült járművek a leálló sávban vannak.
  • A 44-es főúton, Nyárlőrinc térségében, egy kistehergépjármű és egy személygépjármű összeütközött. A 19-es km-nél a forgalom félpályás korlátozás mellett halad.
  • A 102-es főúton, Tinnye közelében, egy kamion elakadt. A 15-ös km-nél a forgalom félpályás korlátozás mellett halad.
  • A 445-ös főúton, Kecskemét elkerülő szakaszán, egy kamion és egy személygépjármű összeütközött. A 8-as km-nél a forgalom félpályán halad.
  • A 11-es főúton, burkolatfelújítási munkálatokat végeznek Szentendre belterületén, a 22-es km-nél. Napközben 9:00-15:00 óra között félpályás zárás, jelzőőrös forgalomirányítás mellett halad a forgalom.

A zord, téli időjárás a buszközlekedésnek is betett, a MÁV-Csoport közlése szerint

a csúcsidőszak végéig megnövekedett menetidővel kell számolni a Budapestről induló és oda érkező járatoknál:

  • az M3-as autópálya kivezető szakaszán 10-15 perc,
  • a Régi Fóti úton Fót térségében 10-20 perc,
  • 2-es főúton 10-20 perc késések,
  • a 11-es főúton, Szentendre térségében 10-20 perc,
  • a 10-es főúton, Solymár térségében 10-30 perc,
  • a Budakeszi úton 10-25 perc,
  • az M1-es autópályán Budapest felé Biatorbágy térségében 10-20 perc,
  • az M1-M7 autópálya fővárosi kivezető szakaszán 10-25 perc,
  • a 6-os főúton 10-30 perc,
  • a Csepel-sziget útjain 10-20 perc,
  • az 51-es főúton Dunaharaszti térségében 10-25 perc,
  • Budapesten a Liszt Ferenc Repülőtérre vezető úton 10-15 perc,
  • Pesti úton 10-20 perc,
  • a 31-es főúton 10-15 perc késések.

Megnövekedett menetidővel kell számolni több vidéki városban is:

  • Debrecenben 5-10 perc,
  • Miskolcon 5-10 perc,
  • Nyíregyházán 5-10 perc,
  • Pécs 10 perc,
  • Szegeden 5-10 perc,
  • Székesfehérvár 10-20 perc,
  • Szolnokon 5-12 perc,
  • Szombathelyen 5-10 perc.

A vonatközlekedés sem zökkenőmentes, több vonalon is hosszabb menetidőre, rövidített útvonalra, járatkimaradásokra lehet számítani:

  • A martonvásári Z30-as és S36-os vonatok nem közlekednek, ezért
  • a székesfehérvári Z30-as vonatok Albertfalván, Budafokon, Kastélyparknál és Tétényligeten is megállnak a fennakadás végéig.
  • A százhalombattai S40-es vonatok nem közlekednek.

A S71-es és G71-es vonatok 11 órától csak Rákospalota-Újpest és Vác között közlekednek a havazás okozta váltóállítási nehézségek miatt.

  • A Nyugati pályaudvarról 13:35-kor Vácra induló G71-es (2554) nem közlekedik.

Rákos állomáson a havazás miatt váltóállítási nehézségek adódtak, ezért a késések mérséklése érdekében az alábbi változások kerülnek bevezetésre:

  • A Keleti pályaudvarról 9:50-kor Sülysápig közlekedő S60-as (3472) csak Mendéig közlekedett.
  • A Sülysápról 10:56-kor a Keleti pályaudvarra induló S60-as (3425) csak Mendétől közlekedett.
  • A Keleti pályaudvarról 11:50-kor Sülysápig közlekedő S60-as (3444) csak Mendéig közlekedett.
  • A Sülysápról 12:56-kor a Keleti pályaudvarra induló S60-as (3465) csak Mendétől közlekedik.

Az Astromet által közzétett videón jól látszik, milyenek voltak az útviszonyok, illetve milyen sebességgel lehetett közlekedni az M5-ös autópályán Kecskemét és Szeged között reggel 9 után:

Az előrejelzés szerint a csapadékzóna estére északra, északkeletre szorul vissza, ám ekkor érkezik majd az utánpótlás, ami már döntően eső formájában fog esni, de északon még továbbra is hullhat hó, illetve a magasban zajló enyhülés hatására itt is megjelenhet az ónos eső.

baleset

közlekedés

időjárás

meteorológia

havazás

tél

csapadék

ónos eső

február

hóhelyzet

Havazás és ónos eső: megszólalt a budapesti reptér

Támad az ónos eső, újabb megyékre adták ki a riasztást

Szakértő: Iránban nem lehet semmit elérni pusztán légi csapásokkal

Pokoli lángok és fekete füst: kigyulladt egy teheráni bazár – videó

