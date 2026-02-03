ARÉNA - PODCASTOK
2026. február 3. kedd
Bodrogi Gyula Kossuth-díjas színmûvész Oszter Sándor temetésén a Farkasréti temetõben 2021. december 11-én. A Kossuth- és Jászai Mari-díjas színész 73 éves korában, október 29-én hunyt el.
Nyitókép: MTI/Mohai Balázs

Megszólalt Bodrogi Gyula Voith Ági haláláról és temetéséről

Infostart

A 91 éves Kossuth-díjas színművész csendben szeretne gyászolni, ezért nem fog beszédet mondani a temetésen.

Február 19-én a budapesti Farkasréti temetőben vesznek végső búcsút a január 28-án, 81 éves korában elhunyt Voith Ágitól. Bodrogi Gyula a Borsnak elmondta: a Jászai Mari-díjas színésznő temetését nem szűk családi körben tartják, hanem ott lesznek egykori pályatársai és barátai is. Hozzátette: a József Attila Színház is saját halottjának tekinti a színésznőt.

Voith Ági Bodrogi Gyula Kossuth-díjas színművész felesége volt, egy közös gyermekük született, Ádám. Noha több mint negyven éve nem élnek együtt, hivatalosan nem váltak el. Voith Ági élettársa Döme Zsolt zeneszerző volt.

„Én nem fogok beszédet mondani, képtelen lennék megszólalni. De lesz helyettem majd, aki beszél, ezt nem szerettem volna magamra vállalni” – mondta a lapnak a búcsúztatással kapcsolatban Bodrogi Gyula. Mint fogalmazott, inkább csendben szeretne gyászolni, a szavakat pedig most másra bízza.

A 91 éves színész is egészségügyi problémákkal küzd. „Én most kezdek kijönni a bajból, bár bottal járok. De már játszom a színházban, úgyhogy már jobban vagyok szerencsére” – tette hozzá.

