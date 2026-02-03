ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
380.47
usd:
322.01
bux:
0
2026. február 3. kedd Balázs
24 óra Ukrajna Venezuela Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
gyógyszer kapszula pirula egészségügy
Nyitókép: Pixabay

Bezáratott két boltot a rendőrség Szolnokon, tiltott szerek miatt – videó

Infostart

Tiltott teljesítményfokozó szereket árultak két szolnoki boltban, a rendőrség mindkettőt bezáratta.

A Szolnoki Rendőrkapitányság január 28-án ideiglenesen bezáratott két szolnoki, táplálékkiegészítőket forgalmazó üzletet. A megalapozott gyanú szerint mindkét bolt eladója a sportteljesítmény fokozása céljából tiltott szereket kínált, adott át, hozott forgalomba a vásárlóknak.

A rendőrök az ott tartott kutatások során különböző gyártmányú szereket találtak nagyobb mennyiségben, lefoglalták.

A nyomozók két férfit hallgattak ki gyanúsítottként teljesítményfokozó szerrel visszaélés bűntett kísérlete miatt.

A nyitókép illusztráció.

Kezdőlap    Belföld    Bezáratott két boltot a rendőrség Szolnokon, tiltott szerek miatt – videó

rendőrség

szolnok

boltbezárás

tiltott szer

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Szakértő: Iránban nem lehet semmit elérni pusztán légi csapásokkal

Szakértő: Iránban nem lehet semmit elérni pusztán légi csapásokkal

Irán egyrészt hajlandó tárgyalni, másrészt kemény visszavágással fenyegeti az Egyesült Államokat, amennyiben háborút kezdeményez – ennek kapcsán kérdezte az InfoRádió N. Rózsa Erzsébetet, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tanárát, a Világgazdasági Intézet munkatársát.
Szlovákiában már a legmagasabb kormányköröket is elérte az Epstein-botrány

Szlovákiában már a legmagasabb kormányköröket is elérte az Epstein-botrány

Egyre több szlovákiai vonatkozás kerül napvilágra a Jeffrey Epstein amerikai pénzemberhez és elítélt szexuális bűnelkövetőhöz kapcsolódó, nemrég nyilvánosságra hozott dokumentumokból. Az ügy politikai hullámokat is vetett Pozsonyban: lemondott Robert Fico miniszterelnök egyik tanácsadója, és az ellenzék további magyarázatokat követel.
 

Egyre több és több magyar szál van az Epstein-aktákban

VIDEÓ
Van-e kiút a Beneš-dekrétumok csapdájából? Tárnok Balázs, Inforádió, Aréna
Milánó 2026: lehet magyar érem a Liu-fivérek nélkül? Gyulay Zsolt, Inforádió, Aréna
Venezuela, Grönland, Irán: hol lép ismétDonald Trump? Magyarics Tamás, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.02.03. kedd, 18:00
Kovács László
a Magyar Vendéglátók Ipartestületének elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Őrületes csapkodás a tőzsdéken - Mire számíthatunk ma?

Őrületes csapkodás a tőzsdéken - Mire számíthatunk ma?

Elsősorban a második negyedéves gyorsjelentési szezon friss számai és az amerikai kamatpálya alakulásával kapcsolatos várakozások befolyásolják a tőzsdei hangulatot. A befektetők többek között a nemesfémekre figyelhetnek ma is: pénteken hatalmas zuhanást láthattunk az aranynál és az ezüstnél is, tegnap is nagyon szélesek voltak a kilengések és a megnövekedett volatilitás vélhetően velünk marad még egy darabig. Ami a konkrét tőzsdei kilátásokat illeti: Ázsiában jó hangulatban telt a nap, Európában is emelkedés jöhet a tőzsdéken. Hasonló témákkal is foglalkozunk a február 24-i befektetési konferenciánkon, a Portfolio Investment Day 2026-on, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában. Jelentkezés itt.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Megvan a dátum: ezen a héten újra tárgyal Moszkva és Kijev - sok múlhat rajta

Megvan a dátum: ezen a héten újra tárgyal Moszkva és Kijev - sok múlhat rajta

Rövid halasztás után mégis asztalhoz ülnek a felek, de a legkényesebb kérdésekben továbbra sincs valódi áttörés.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Clintons agree to testify on Epstein as vote looms to hold them in contempt of Congress

Clintons agree to testify on Epstein as vote looms to hold them in contempt of Congress

The couple bows to the House Oversight Committee's demands after arguing for months that its subpoenas were invalid.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. február 3. 08:26
Másodfokú riasztást adtak ki ónos eső miatt
2026. február 3. 07:31
Apró lyukak, nagy jelentőséggel – itt az idő segíteni
×
×
×
×