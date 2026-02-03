Bezáratott két boltot a rendőrség Szolnokon, tiltott szerek miatt – videó

A Szolnoki Rendőrkapitányság január 28-án ideiglenesen bezáratott két szolnoki, táplálékkiegészítőket forgalmazó üzletet. A megalapozott gyanú szerint mindkét bolt eladója a sportteljesítmény fokozása céljából tiltott szereket kínált, adott át, hozott forgalomba a vásárlóknak.

A rendőrök az ott tartott kutatások során különböző gyártmányú szereket találtak nagyobb mennyiségben, lefoglalták.

A nyomozók két férfit hallgattak ki gyanúsítottként teljesítményfokozó szerrel visszaélés bűntett kísérlete miatt.

A nyitókép illusztráció.