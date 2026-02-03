ARÉNA - PODCASTOK
2026. február 3. kedd
Nyitókép: Orbán Viktor/Facebook

Orbán Viktor: prés alatt a Tisza, nem riadnak vissza semmitől

Infostart

Ha a Tisza nyer az áprilisi választásokon, akkor a brüsszeli tervek mind zöld utat kapnak – írta közösségi oldalán a miniszterelnök.

„Prés alatt a Tisza” – kezdte Facebook-bejegyzést Orbán Viktor, majd úgy folytatta: a Néppárt zágrábi csúcstalálkozóján fontos döntések születtek. Meg akarják szüntetni a tagállamok vétójogát, és ami ennél is fontosabb, az unióból katonai szövetséget akarnak faragni.”

A miniszterelnök szerint abból sem csináltak titkot, hogy a terv útjában áll a nemzeti érdekek mellett kiálló magyar kormány. „Ezért kell nekik a Tisza. Ha ugyanis a Tisza nyer, akkor a brüsszeli tervek mind zöld utat kapnak.”

„Nagy a feladat. Nagy a nyomás. Nem riadnak vissza semmilyen eszköztől. Ha kell, bűnözőket küldenek a fideszes fórumokra, fizetett provokátorként. Ha kell, megveretik azt, aki elmondja az igazságot a tiszás akciókról. Ezek tények” – írta a kormányfő, hozzátéve: áprilisban meg kell fékeznünk őket!

„Mondjunk nemet az ukrán háborúra a szomszédunkban, és mondjunk nemet a tiszás uszításra itthon!” – hangsúlyozta Orbán Viktor, arra kérve minden embert, hogy ne üljön fel a tiszás provokátoroknak. „Magyarország a béke szigete. Tartsuk meg így.” – zárta gondolatait Orbán Viktor, aki folytatva országjárást, kedden Mártélyra látogatott.

