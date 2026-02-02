ARÉNA - PODCASTOK
2026. február 2. hétfő
Euró bankjegyek, pénz.
Nyitókép: Pixabay

Meghalt a zempléni kiskirály, a szúkereskedő

Infostart

Elhunyt a „Zemplén kiskirályaként” ismert, erősen ellentmondásos üzletember, Mikuláš Vareha, aki közel 60 millió eurós kárt okozott a szlovák államnak.

Életének 64. évében elhunyt Mikulás Vareha, a „Zemplén kiskirályaként” ismert, erősen ellentmondásos vállalkozó – írja a parameter.sk. Varehát a Speciális Büntetőbíróság 2013-ban 11 év szabadságvesztésre ítélte, mivel a vád szerint fiktív üzleteket bonyolított le saját vállalkozásai közt, és ezzel nagyjából 58 millió eurós kárt okozott az államnak.

A zempléni nagyvállalkozó hetvenhét cégnek volt az ügyvivője vagy társtulajdonosa, ezek közül minimum tizenegyben folytatott fiktív üzleteket.

A lap beszámolója szerint egészen szokatlan árucikkekkel üzletelt, például 414 millió szúbogarat, valamint 55 millió almaoltó rügyet adott és vett a saját cégei között, legalábbis papíron.

A bíróságon azzal védekezett, hogy a szúbogarakat takarmányként használta struccok, fácánok és halak etetésére. Az ügyész úgy érvelt, hogy ez a rovar ilyen nagy mennyiségben nem fordul elő az országban, és nem is forgalmazható.

szlovákia

adó

adócsalás

