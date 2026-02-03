A Balaton eltiltott „milliomosa” ismét lecsapott

Újra elkapták a halőrök Cs. G.-t, és már meg is született a halgazdálkodási hatóság ítélete, amelyben ismét a legmagasabb összegű bírsággal sújtották a Balaton egyik leghírhedtebb orvhorgászát.

A Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt. (BHNp Zrt.) honlapján megjelentek szerint 2025. november 4-én Balatonmáriafürdő térségében érték tetten az eltiltás hatálya alatt álló, engedély nélkül horgászó Cs. G.-t.

A Somogy Vármegyei Halgazdálkodási Hatóság ezúttal is kiszabható legmagasabb összeggel, kétmillió forinttal büntette meg a renitens pecást, valamint 24 hónapos horgászattól való eltiltással is sújtotta – írja a Pecaverzum.

Cs. G.-re az elmúlt években a mostanival együtt már 11,5 millió forintos halvédelmi bírságot és 252 hónapnyi, azaz 21 évnyi eltiltást szabtak ki.

2023 áprilisban vonták be az illető állami jegyét, amiért a kifogott halakat nem vezette be a fogási naplójába. Ezt követően augusztus 27. és október 28. között ötször kapták el a halőrök, a bírságok összege pedig egyre nőtt és halmozódott, és elérte az 5,5 millió forintot és a 180 hónapnyi, 15 évnyi eltiltást.

Ez nem volt elég, és nem tartotta vissza az újabb elkövetéstől, és 2024. június 7-én visszatért a Balaton partjára. A halőrök Badacsony térségében érték tetten az engedély nélküli, többszörös eltiltás hatálya alatt pecázó szabályszegőt.

A Somogy Vármegyei Halgazdálkodási Hatóság meg is hozta határozatát, amelyben a maximálisan kiszabható bírsággal, kétmillió forinttal sújtotta Cs. G.-t, továbbá újabb 24 hónapra eltiltotta a horgászattól.

Nem telt el sok idő – még két hónap sem – és Cs. G.-t újra rajtakapták. A magával nem bíró orvhorgászt augusztus 5-én Balatonszemes térségében fülelték le.

Mindezért újfent 2 millió forint halvédelmi bírsággal, valamint 24 hónapos horgászattól való eltiltással sújtották.

A Veszprém Vármegyei Kormányhivatal a Pecaverzum korábbi megkeresésére azt írta, amennyiben a szabálysértő a bírság megfizetésének nem tesz eleget, a hivatal a bírsághatározatokat a végrehajtó hatóságnak átadja végrehajtásra. Azt is közölték, hogy örökös eltiltás nincs a horgászatban, a halvédelmi bírságnak azonban van felső határa, ami kétmillió forint.

A visszaeső orvhorgásznak azonban az esze ágában sem áll kifizetni a tetemes summát, méghozzá a táplálékszerzésre mint emberi alapjogra hivatkozva. Erről nyilatkozott is 2024-ben a Pecaverzumnak.