2026. február 3. kedd
A hótól és a jégtõl tisztítják meg a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülõtér fel- és leszállópályáját 2026. január 13-án. Az ónos esõ és az extrém jegesedés miatt a repülõtér biztonsági okokból átmenetileg nem indít és fogad járatokat.
Nyitókép: MTI/Illyés Tibor

Havazás és ónos eső: megszólalt a budapesti reptér

Infostart / MTI

A Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér a kedd reggel óta tartó havazás mellett is biztonságosan, üzem szerint működik – közölte a Budapest Airport Zrt. az MTI-vel.

Azt írták, hogy a légikikötőben jelenleg a legmagasabb szintű havas készültség van érvényben, a Budapest Airport csapatai nagy erőkkel, folyamatosan takarítják a futópályákat, gurulóutakat és előtereket.

A repülőtér mindkét futópályával, üzemszerűen működik, a járatok érkezése és indulása biztonságosan megvalósul – tették hozzá.

A tartósan alacsony hőmérséklet miatt jégtelenítés is zajlik, emiatt a repülőgépek kiszolgálása lelassult, és minimális késések előfordulhatnak – áll a közleményben.

(Nyitóképünk illusztráció.)

