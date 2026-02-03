Támad az ónos eső, újabb megyékre adták ki a riasztást

Veszélyjelzésükben azt írták, a másodfokú riasztással érintett járásokban a következő órákban tartós, többórás ónos eső várható, amelynek mennyisége meghaladhatja az 1 millimétert.

A meteorológiai előrejelzés szerint éjfélig fokozatosan északkelet felé helyeződik a vegyes csapadékot adó intenzív csapadékzóna, amely síkvidéken a Dunántúl északkeleti részén, Pest vármegyében, illetve az Északi-középhegység nyugati felében 6-11 centiméter, kisebb körzetekben 11 centiméter feletti, hegyvidéken 15 centiméter körüli vagy afeletti hóréteget képezhet.

Ahogy a csapadék északkelet felé helyeződik a szilárd halmazállapot ónos esőbe, fagyott esőbe, majd esőbe válthat. Jelentősebb mennyiségű ónos esőre a középső országrészben van kilátás, kiemelten Bács-Kiskun nyugati felében, esetleg Pest, Fejér egyes területein. Az Északi-középhegységben kedd estétől szerda reggelig helyenként előfordulhat ónos eső.

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság azt kérte, a riasztással érintett területeken

senki ne induljon útnak se gyalog, se járművel, hacsak nem létszükséglet.

Azt javasolták, aki mégis elindul, tájékozódjon az érvényben lévő meteorológiai riasztásokról és az aktuális útviszonyokról. Arra is figyelmeztettek, hogy mindenki csak megfelelő műszaki állapotú, a téli időjárási körülményekre felkészített gépkocsival keljen útra, és vezessen lassabban, figyelmesebben, körültekintőbben.

Az ónos eső miatt vezetékek, ágak szakadhatnak le, ezért azt javasolják, ne parkoljanak ezek alá az autósok. A gyalogosok pedig kellő óvatossággal közlekedjenek, és aki kidőlt fát, elszakadt elektromos vezetéket, bajba jutott autóst, gyalogost lát, hívja a 112-es segélyhívó számot.