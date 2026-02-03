ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
380.48
usd:
322.7
bux:
130458.13
2026. február 3. kedd Balázs
24 óra Ukrajna Venezuela Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Egy autó ónos eső miatt lefagyott oldalsó tükre.
Nyitókép: Getty Images/mbbirdy

Támad az ónos eső, újabb megyékre adták ki a riasztást

Infostart / MTI

Ónos eső veszélye miatt másodfokú (narancs) riasztást adott ki Tolna és Baranya vármegye egyes járásaira a HungaroMet Zrt. kedd reggel, majd kora délelőtt Bács-Kiskun vármegye déli részére, később pedig Csongrád-Csanád egyes járásaira is másodfokú riasztást adtak ki, miközben a Baranyára kiadott riasztásokat visszavonták.

Veszélyjelzésükben azt írták, a másodfokú riasztással érintett járásokban a következő órákban tartós, többórás ónos eső várható, amelynek mennyisége meghaladhatja az 1 millimétert.

A meteorológiai előrejelzés szerint éjfélig fokozatosan északkelet felé helyeződik a vegyes csapadékot adó intenzív csapadékzóna, amely síkvidéken a Dunántúl északkeleti részén, Pest vármegyében, illetve az Északi-középhegység nyugati felében 6-11 centiméter, kisebb körzetekben 11 centiméter feletti, hegyvidéken 15 centiméter körüli vagy afeletti hóréteget képezhet.

Ahogy a csapadék északkelet felé helyeződik a szilárd halmazállapot ónos esőbe, fagyott esőbe, majd esőbe válthat. Jelentősebb mennyiségű ónos esőre a középső országrészben van kilátás, kiemelten Bács-Kiskun nyugati felében, esetleg Pest, Fejér egyes területein. Az Északi-középhegységben kedd estétől szerda reggelig helyenként előfordulhat ónos eső.

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság azt kérte, a riasztással érintett területeken

senki ne induljon útnak se gyalog, se járművel, hacsak nem létszükséglet.

Azt javasolták, aki mégis elindul, tájékozódjon az érvényben lévő meteorológiai riasztásokról és az aktuális útviszonyokról. Arra is figyelmeztettek, hogy mindenki csak megfelelő műszaki állapotú, a téli időjárási körülményekre felkészített gépkocsival keljen útra, és vezessen lassabban, figyelmesebben, körültekintőbben.

Az ónos eső miatt vezetékek, ágak szakadhatnak le, ezért azt javasolják, ne parkoljanak ezek alá az autósok. A gyalogosok pedig kellő óvatossággal közlekedjenek, és aki kidőlt fát, elszakadt elektromos vezetéket, bajba jutott autóst, gyalogost lát, hívja a 112-es segélyhívó számot.

Kezdőlap    Belföld    Támad az ónos eső, újabb megyékre adták ki a riasztást

időjárás

havazás

riasztás

tél

ónos eső

hungaromet

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Kaiser Ferenc Iránról: csak légicsapásokkal nem lehet megdönteni a rezsimet, és a felkelők sem elég erősek hozzá

Kaiser Ferenc Iránról: csak légicsapásokkal nem lehet megdönteni a rezsimet, és a felkelők sem elég erősek hozzá
Az Egyesült Államok adott esetben komoly légicsapás-sorozatot tudna mérni Iránra, de nagy állományú szárazföldi csapatok nélkül lehetetlen megdönteni a helyi rezsimet – mondta az InfoRádióban a biztonság- és védelempolitikai szakértő. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense arra is kitért, hogy a térségbeli országok többsége nem is támogatja az amerikai beavatkozást, a felkelők pedig saját erőből nem képesek eltávolítani az iráni vezetést.
 

Szakértő: Iránban nem lehet semmit elérni pusztán légi csapásokkal

Pokoli lángok és fekete füst: ég egy teheráni bazár – videó

VIDEÓ
Van-e kiút a Beneš-dekrétumok csapdájából? Tárnok Balázs, Inforádió, Aréna
Milánó 2026: lehet magyar érem a Liu-fivérek nélkül? Gyulay Zsolt, Inforádió, Aréna
Venezuela, Grönland, Irán: hol lép ismétDonald Trump? Magyarics Tamás, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.02.03. kedd, 18:00
Kovács László
a Magyar Vendéglátók Ipartestületének elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Öveket becsatolni: mutatjuk, mi történik ma az arannyal és az ezüsttel!

Öveket becsatolni: mutatjuk, mi történik ma az arannyal és az ezüsttel!

Elsősorban a második negyedéves gyorsjelentési szezon friss számai és az amerikai kamatpálya alakulásával kapcsolatos várakozások befolyásolják a tőzsdei hangulatot. A befektetők többek között a nemesfémekre figyelhetnek ma is: pénteken hatalmas zuhanást láthattunk az aranynál és az ezüstnél is, tegnap is nagyon szélesek voltak a kilengések és a megnövekedett volatilitás vélhetően velünk marad még egy darabig. Ami a konkrét tőzsdei kilátásokat illeti: Ázsiában jó hangulatban telt a nap, Európában is emelkedés jöhet a tőzsdéken. Hasonló témákkal is foglalkozunk a február 24-i befektetési konferenciánkon, a Portfolio Investment Day 2026-on, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában. Jelentkezés itt.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Brutális, milyen károkat okozott 2025: pillanatok alatt milliók szálltak el

Brutális, milyen károkat okozott 2025: pillanatok alatt milliók szálltak el

2025-ben valamivel több mint 81 ezer kárbejelentés érkezett, ami csökkenésről árulkodik az előző évekhez képest.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Clintons agree to testify on Epstein as vote looms to hold them in contempt of Congress

Clintons agree to testify on Epstein as vote looms to hold them in contempt of Congress

The couple bows to the House Oversight Committee's demands after arguing for months that its subpoenas were invalid.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. február 3. 11:18
Kiderült, mikor tartja évértékelő beszédét Orbán Viktor
2026. február 3. 10:24
Orbán Viktor nagy dologra készül februárban, bejelentette a dátumot
×
×
×
×