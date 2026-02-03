Némi vihart kavart Karim Benzema döntése

A 38 éves veterán támadó 2023-ban a Real Madridtól szerződött az al-Ittihad együtteséhez, amelynek színeiben 64 tétmérkőzésen 38 gólt szerzett. Az ötszörös Bajnokok Ligája-győztes csatárnak a nyáron lejárt volna a szerződése, sajtóhírek szerint viszont nem volt elégedett a klub hosszabbítási ajánlatával, így most az al-Hilalhoz igazolt.

A klubvilágbajnokságon negyeddöntős al-Hilal 19 forduló után veretlenül vezeti a szaúdi ligát, a csapat vezetőedzője az Internazionaléval tavaly BL-döntős Simone Inzaghi.

Közben az Index megjegyzi, hogy bár európai kluboktól is kapott ajánlatokat, a 2023-as Aranylabda-győztes inkább Szaúd-Arábiában maradt, részben azért, mert a reklámjogaira vonatkozó szerződése 2030-ig az országhoz köti. Itt jött képbe a PIF és a szaúdi koronaherceg döntése: a befektetési alap ugyanis négy klubban is többségi tulajdonos a helyi élvonalban. Így pedig le kellett zongorázni a kérdést: az al-Ittihad után az al-Nasszr, al-Ahli vagy az al-Hilal legyen Benzem pályafutásának következő állomása.

Az ügy feszültséget okozott a ligán belül: Cristiano Ronaldo nemtetszését fejezte ki amiatt, hogy a PIF végül a rivális al-Hilalhoz irányította Benzemát, miközben úgy érezte, az al-Nasszr nem kap kellő támogatást. A portugál támadó tiltakozásul hétfőn nem volt hajlandó pályára lépni. Ronaldo 2022-es szaúdi szerződése óta még nem nyert bajnoki címet, miközben egyik legnagyobb riválisa most tovább erősödött.