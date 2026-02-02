Az USA az olajkereskedelem korlátozásában érdekelt a Mol szakértője szerint

Az Egyesült Államok ma a világ egyik legnagyobb kőolajkitermelője, ugyanakkor a becsült készletei jóval szerényebbek, mint több közel-keleti és dél-amerikai szereplőé – mondta Horváth Ágnes, a Mol-csoport vezető közgazdásza a MOL Talks podcast legújabb adásában.

Hozzátette: az Egyesült Államoknak nincsen jelentős olajtartaléka, a legnagyobb tartaléka Venezuelának van. Ezzel kapcsolatban vannak kérdőjelek, mert ezt a Chávez-rezsim alatt hirtelen találták az Orinoco folyó medencéjében lévő területen, és vannak kérdőjelek, hogy biztosan a teljes készlet kiaknázható-e, de mindenképpen mintegy 300 milliárd hordónyi tartalékra becsülik most. Ehhez képest egy kicsit kevesebb Szaúd-Arábia tartaléka, ez 270 milliárd hordó körüli, Irán jön utána 200 milliárd hordóval. Az Egyesült Államoknak nagyjából 50 és 70 milliárdra teszik most a becslések a tartalékait.

Horváth Ágnes arról is beszélt, hogy Venezuela és Irán nemcsak tartalékaik miatt érdekesek, hanem azért is, mert a kőolajuk jelentős része a nehéz, illetve extra nehéz kategóriába tartozik. Ez azt jelenti, hogy nem folyik, igazából egy nagyon kocsonyás, ragadós massza, de mindenképpen nagyon fontos, hogy ez egy nagyon más kőolaj, mint amire általában a világ többi részén a finomítók be vannak állítva.

A Mol-csoport vezető közgazdásza arra is kitért, hogy az Iránnal kapcsolatos bizonytalan nemzetközi helyzet milyen hatással lehet az olajpiacra.

„Tavaly, ne felejtsük el, volt egy 12 napos iráni-izraeli háború, ahol az amerikai gépek is ledobtak néhány bombát. Láttunk amerikai beavatkozást, de nagyon gyorsan le is csillapodott a helyzet, és az ármozgások is nagyon gyorsan visszakorrigáltak. Nagyon sok mindenen múlik, hogy ennek milyen következménye lehet Európára. Jelenleg ezek a plusz iráni és venezuelai, főleg az iráni mennyiségek, amik Kínába mennek, ezek addicionálisak. Nem úgy tűnik, mintha elvettek volna mástól, de ez nagyon hamar változhat, hogy nem tudjuk, hogy ez az iráni exportmennyiség megmarad-e, ha nem, akkor nyilván ez a kínálatot csökkentheti, és befolyásolhatja ezt a könnyű és nehéz olajtípus közötti világpiaci egyensúlyt is. Tehát igazából az az érdekes, hogy akár csökkenhetnek is még ennek hatására az árak, ha ezek az iráni hordók nem Kínába érkeznek, hanem akár Európát is megtalálhatják.”

Ebben a túlkínálatos helyzetben az Egyesült Államok abban érdekelt, hogy minél több hordó kerüljön ki a rendszerből, tehát ne kerüljön be a világpiaci forgalomba, mert akkor ez az amerikai piaci részesedést tudja fenntartani vagy növelni – hangsúlyozta az elemző.

A Mol-csoport felvételében az is elhangzott, hogy az OPEC és az OPEC+ országai jelenleg a világ kőolajkínálatának nagyjából a felét kontrollálják. Venezuela alapító tagja a szervezetnek, ami különleges helyzetet teremt egy olyan forgatókönyvben, ahol az Egyesült Államok növelni tudja a befolyását a venezuelai olajipar felett.