Pep Guardiola, a Manchester City vezetőedzője csapatának lisszaboni sajtóértekezletén 2024. november 4-én. A Manchester City másnap a Sporting Lisboa ellen játszik a labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakaszának negyedik fordulójában.
Nyitókép: MTI/EPA-LUSA/Antonio Pedro Santos

Ismét a Manchester City költötte a legtöbbet – de ez egy csendes időszak volt

Infostart

Biztosan nem rendezte át az Európa (és a világ) legnagyobb futballklubjai közötti erőviszonyokat a legtöbb országban hétfő éjfélkor lezárult téli átigazolási időszak. A klubok közül ismét a Manchester City költötte a legtöbbet.

A klubok közül ismét (írhatnánk akár azt is: „természetesen”) a Premier League klubjai költötték a legtöbbet, összesen 397 millió fontot, azaz 459,96 millió eurót.

  • Tehát a nagy bajnokságok közül a Premier League áll az élen (459,96 millió euró).
  • Második a listán az olasz Serie A 237,51 millió euróval.
  • Lényegesen kevesebbet költöttek a francia élvonal klubjai (101,96 millió euró),
  • a német Bundesliga csapatai (97,67),
  • s még kevesebbet a spanyolok (58,28).

A La Liga két óriása, a Real Madrid és a Barcelona érdemben nem vett játékost, így az összeg jelentős része abból származik, hogy az Atlético Madrid megszerezte az Atalantától a nigériai válogatott Ademola Lookmant 35 millió euróért. Könnyen tehette, mert eladta a Tottenhamnek Conor Gallaghert 40 millió euróért.

Mind a ketten benne vannak a mostani tél legdrágább játékosai közt, Lookman a hatodik, Gallagher a negyedik. Köztük van Brennan Johnson, aki 40 millió euróért ment a Tottenhamből a Crystal Palace-be, a Spurs jó áron túladott rajta, s ugyanannyiért vette meg Gallaghert.

Harmadik a listán Lucas Pacquetá, akit a riói Flamengo 42 millió euróért vásárolt meg a West Ham Unitedtől. A brazil középpályás rekordot döntött: soha még ottani egyesület nem fizetett ki ilyen magas összeget egy játékosért.

A lista második helyezettje ugyancsak meglepetés, a Premier League-ben gyengén szereplő Wolverhampton – alighanem a biztos kiesés tudatában – eladta a Crystal Palace-nek a norvég Jörgen Strand Larsent, 55,4 millió euróért. Az Erling Haalandéhoz hasonló alkatú középcsatár klubrekordot jelentő összeget ért a londoni csapatnak, amely történetében először vett két játékost is 35 millió font feletti áron.

A Palace így 83 millió fontot (96,16 millió eurót) költött el januárban, ezzel világvizsonylatban is második, a Manchester City mögött

Pep Guardiola csapata „megnyerte” ezt az átigazolási időszakot azzal, hogy 64 millió fontot (72,55 millió eurót) fizetett ki a Bournemouth-nak, Tóth Alex új csapatának Antoine Semenyóért.

Üzleti szempontból (is) lenyűgöző a Bournemouth utóbbi egy éve: öt játékost adott el 35 millió fontnál magasabb áron, Dango Ouattara (36,94) a Brentfordba, Kerkez Milos (40,48) a Liverpoolba, Dean Huijsen (53,94) a Real Madridba, Ilja Zabarnij (54,38), Antoine Semenyo (64) a Manchester Citybe igazolt.

Maradva a Citynél: Ruben Dias és Joško Gvardiol sérülése miatt a csapat megszerezte Marc Guéhit a Crystal Palace-től, az angol válogatott középhátvédért nagy köveket mozgatott meg tavaly augusztusban a Liverpool, de ő akkor maradt, most pedig a Vörösök egyik nagy riválistát választotta. Semenyo átigazolásával Pep Guardiola átlépte a kétmilliárd eurós határt: ő a futballvilág egyetlen menedzsere (vezetőedzője), aki pályafutása során ilyen összeget költött játékosvásárlásra egyetlen klubnál.

A Premier League élklubjai közül az Arsenal, a Liverpool és a Manchester United egyáltalán nem vett új játékost.

A 397 milliós költése a ligának még annak ellenére is meglepően kevés a nyári 3,1 milliárd fonthoz képest, ha tudjuk, nagyon jelentős különbség van mindig az idény két átigazolási időszaka között.

premier league

manchester city

átigazolási pénzek

2026. február 3. 09:09
Este az Eb-döntőbe jutásért játszanak pólós lányaink – sport a tévében
2026. február 3. 08:57
Mégis igazol a Liverpool
