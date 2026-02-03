ARÉNA - PODCASTOK
Sign of a waiting taxi
Nyitókép: Cameris/Getty Images

Belső infók és 207 milliós kár: itt a döntés a reptéri taxisbotrány ügyében

Infostart / MTI

Felfüggesztett börtönre ítélte kétszázmillió forintos csalás és vesztegetés miatt a 20 évvel ezelőtti repülőtéri taxitender vádlottjait a Fővárosi Törvényszék nem jogerősen – tudatta a bíróság közleményben.

Az ügyben öt vádlottal szemben emeltek vádat a Budapest Airport Zrt. 2006-ban kiírt taxipályázatával összefüggésben elkövetett vesztegetés, valamint a cég sérelmére 2006 és 2010 között elkövetett, 207 millió forintos kárt okozó csalás miatt.

Az elsőfokú ítélet szerint

a III. rendű vádlott egy taxitársaság tulajdonosaként több millió forintos jogtalan előnyt adott a Budapest Airport Zrt. két munkatársának – az I. és II. rendű vádlottnak – azért, hogy a repülőtéri taxiszolgáltatás biztosítására kiírt pályázatot elnyerje.

A taxitársaság által benyújtott pályázattal összefüggő jogi anyagokat a IV. rendű vádlott készítette el. A II. rendű vádlott élettársaként a IV. rendű vádlott többféle, a pályázat elnyeréséhez szükséges – az I. és II. rendű vádlottól származó – belső információt is megtudott.

Emellett az I. és II. rendű vádlott közreműködött abban is, hogy a taxitársaság tulajdonosa a ténylegesnél kevesebb fuvarszámot jelentsen be, így kevesebb szolgáltatási díjat kelljen a Budapest Airport részére fizetnie. A meghamisított fuvaradatokat az V. rendű vádlott a III. rendű utasítására továbbította a zrt. részére.

A III. rendű vádlott egy későbbi – a Budapest Airport Zrt. számára egyoldalúan hátrányos – szerződésmódosításban történő közreműködésért további jogtalan előnyt adott az I. és II. rendű vádlottnak. Az ezen alkalommal és a korábban kapott összegeken az I., II. és IV. rendű vádlott különböző arányban osztozott.

A vádlottak cselekményei nyomán a Budapest Airport Zrt.-nek 2006 és 2010 között 200 millió forintot meghaladó kára keletkezett.

Az elsőfokú bíróság az I. és a II. rendű vádlottat bűnsegédként, bűnszövetségben, üzletszerűen, folytatólagosan elkövetett, különösen nagy kárt okozó csalás és bűnszövetségben, üzletszerűen, folytatólagosan elkövetett vesztegetés elfogadása miatt 2-2 év – 5 év próbaidőre felfüggesztett – börtönre és 1,2 millió, illetve 700 ezer forint pénzbüntetésre ítélte. A III. rendű vádlott bűnszövetségben, üzletszerűen, folytatólagosan elkövetett, különösen nagy kárt okozó csalás és folytatólagosan elkövetett vesztegetés miatt 2 év – 5 év próbaidőre felfüggesztett – börtönt és 1,75 millió forint pénzbüntetést kapott.

A IV. rendű vádlott esetében bűnsegédként, üzletszerűen, bűnszövetségben, folytatólagosan elkövetett vesztegetés elfogadása miatt 1 év 6 hónap – 3 év próbaidőre felfüggesztett – börtönt és 900 ezer forint pénzbüntetést szabott ki a törvényszék. Az V. rendű vádlottat a bíróság bűnsegédként, folytatólagosan elkövetett, különösen nagy kárt okozó csalás miatt mondta ki bűnösnek, és ezért őt 1 év - 2 év próbaidőre felfüggesztett – börtönre és 300 ezer forint pénzbüntetésre ítélte.

Az elsőfokú bíróság ezen felül 5,4 és 8,4 millió forint közötti vagyonelkobzást is elrendelt az I., II. és IV. rendű vádlottak esetében.

A büntetések kiszabása során nyomatékos enyhítő körülmény volt az időmúlás. A bíróság ezen felül a vádlottak javára értékelte többek között büntetlen előéletüket, a bűnsegédi elkövetést, a kiskorú gyermekek eltartását, az V. rendűnél pedig a munkáltatói utasításra történő cselekvést. Súlyosító körülmény volt ugyanakkor a többszörös minősülés, a szervezett, sorozatos elkövetés, az I. és II. rendű vádlott esetében pedig az, hogy bizalmi viszonyukat kihasználva követték el cselekményüket.

A törvényszék elsőfokú ítélete nem jogerős – közölték.

