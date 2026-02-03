Este az Eb-döntőbe jutásért játszanak pólós lányaink – sport a tévében

A február 3-i, keddi élő sportközvetítések a hazai televíziókban:
M4 Sport
14.00: Vízilabda, női Európa-bajnokság, helyosztó, az 5-8. helyért, Horvátország-Izrael
16.00: Vízilabda, női Európa-bajnokság, helyosztó, az 5-8. helyért, Spanyolország-Franciaország
18.15: Vízilabda, női Európa-bajnokság, elődöntő, Görögország-Magyarország
20.15: Vízilabda, női Európa-bajnokság, elődöntő, Hollandia-Olaszország
Duna World
18.00: Országúti kerékpár, Tour de Hongrie, útvonalbemutató
Sport 1
16.00: Labdarúgás, UEFA Ifjúsági Liga, a 16 közé jutásért, Real Madrid-Olympique Marseille
20.45: Labdarúgás, spanyol Király Kupa, negyeddöntő, Albacete-FC Barcelona
Sport 2
13.45: Lósport, Kincsem+ tuti
20.45: Labdarúgás, Német Kupa, negyeddöntő, Bayer Leverkusen-St. Pauli
Eurosport 1
12.30: Sznúker, World Grand Prix, 1. forduló
Eurosport 2
16.20: Pályakerékpár, Európa-bajnokság, Konya, 3. nap
Arena 4
20.45: Labdarúgás, olasz bajnokság, Bologna-AC Milan
Match 4
21.00: Labdarúgás, angol Ligakupa, elődöntő, visszavágó, Arsenal-Chelsea