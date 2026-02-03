ARÉNA - PODCASTOK
A Dömsödi Dalma (b) gólöröme, mellette a spanyol Martina Terre Marti kapus a nõi vízilabda Európa-bajnokság B csoportjának elsõ fordulójában játszott Magyarország - Spanyolország mérkõzésen a funchali Olimpiai Uszodakomplexumban 2026. január 26-án.
Nyitókép: Szigetváry Zsolt, MTI/MTVA

Este az Eb-döntőbe jutásért játszanak pólós lányaink – sport a tévében

Infostart / MTI

Az angol ligakupa is sok izgalmat tartogat, az Arsenal és a Chelsea játszik visszavágót.

A február 3-i, keddi élő sportközvetítések a hazai televíziókban:

M4 Sport

14.00: Vízilabda, női Európa-bajnokság, helyosztó, az 5-8. helyért, Horvátország-Izrael

16.00: Vízilabda, női Európa-bajnokság, helyosztó, az 5-8. helyért, Spanyolország-Franciaország

18.15: Vízilabda, női Európa-bajnokság, elődöntő, Görögország-Magyarország

20.15: Vízilabda, női Európa-bajnokság, elődöntő, Hollandia-Olaszország

Duna World

18.00: Országúti kerékpár, Tour de Hongrie, útvonalbemutató

Sport 1

16.00: Labdarúgás, UEFA Ifjúsági Liga, a 16 közé jutásért, Real Madrid-Olympique Marseille

20.45: Labdarúgás, spanyol Király Kupa, negyeddöntő, Albacete-FC Barcelona

Sport 2

13.45: Lósport, Kincsem+ tuti

20.45: Labdarúgás, Német Kupa, negyeddöntő, Bayer Leverkusen-St. Pauli

Eurosport 1

12.30: Sznúker, World Grand Prix, 1. forduló

Eurosport 2

16.20: Pályakerékpár, Európa-bajnokság, Konya, 3. nap

Arena 4

20.45: Labdarúgás, olasz bajnokság, Bologna-AC Milan

Match 4

21.00: Labdarúgás, angol Ligakupa, elődöntő, visszavágó, Arsenal-Chelsea

Sport    Este az Eb-döntőbe jutásért játszanak pólós lányaink – sport a tévében

vízilabda

elődöntő

sportközvetítés

magyar női vízilabda-válogatott

sport a tévében

