Aréna

Tárnok Balázs, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézet kutatásért felelős igazgatója, a Magyar Szövetség külügyi szakértője

2026. február 2. 18:00
Tárnok Balázs a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézet kutatásért felelős igazgatója, a Magyar Szövetség külügyi szakértője

Podcastok

Audio tartalmak

2026. február 2. 19:41
Gyulay Zsolt a téli olimpiáról: a csapat felkészült a kihívásokra és az „olaszos szervezésre”
2026. február 2. 19:28
Szakértő: Djokovic majdnem borította a papírformát Melbourne-ben, a nőknél meglepetés volt a végjáték
2026. február 2. 18:23
Most már potenciális orosz ügynöknek is nevezik Jeffrey Epsteint
2026. február 2. 18:10
Szakértő: nincs ki megértesse a németekkel, hogy ennyire képes most az ország
2026. február 2. 18:00
Tárnok Balázs, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézet kutatásért felelős igazgatója, a Magyar Szövetség külügyi szakértője
2026. február 2. 17:58
Rekord a Balatonnál, új kedvezmények is jönnek
2026. február 2. 17:48
Az Adóinfó magazin 2026 február 2-i adása
2026. február 2. 17:46
Faragó Tamás a Zalánki-ügyről: etikátlannak tartom, hogy a fiúk sikerét meglovagolva a saját történetével van elfoglalva
