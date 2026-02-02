Több turista is meghalt, miután ugyanabban a hotelben szálltak meg
Aréna
Tárnok Balázs, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézet kutatásért felelős igazgatója, a Magyar Szövetség külügyi szakértője
2026. február 2. 18:00
Tárnok Balázs a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézet kutatásért felelős igazgatója, a Magyar Szövetség külügyi szakértője
Emberi koponya került elő David Attenborough kertjéből, évszázados rejtély kulcsának bizonyult
Újabb halál a svájci szilveszteri pokol után
Egy cég annyi aranyat halmozhatott fel, ami megzavarta a globális piacot
Audio tartalmak
2026. február 2. 19:41Gyulay Zsolt a téli olimpiáról: a csapat felkészült a kihívásokra és az „olaszos szervezésre”
2026. február 2. 19:28Szakértő: Djokovic majdnem borította a papírformát Melbourne-ben, a nőknél meglepetés volt a végjáték
2026. február 2. 18:23Most már potenciális orosz ügynöknek is nevezik Jeffrey Epsteint
2026. február 2. 18:10Szakértő: nincs ki megértesse a németekkel, hogy ennyire képes most az ország
2026. február 2. 18:00Tárnok Balázs, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézet kutatásért felelős igazgatója, a Magyar Szövetség külügyi szakértője
2026. február 2. 17:58Rekord a Balatonnál, új kedvezmények is jönnek
2026. február 2. 17:48Az Adóinfó magazin 2026 február 2-i adása