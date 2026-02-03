ARÉNA - PODCASTOK
Választási szavazóurna a magyar államcímerrel és szavazóborítékkal.
Nyitókép: Getty Images/ZenitX

Most pörögtek fel a választások előtti folyamatok, a szavazóknak is lehet tennivalójuk

Infostart / InfoRádió - Herczeg Zsolt

Keddtől kérhetik a nyilvántartásba vételüket a Nemzeti Választási Bizottságtól az április 12-i országgyűlési képviselő-választáson jelölőszervezetként indulni szándékozó pártok és országos nemzetiségi önkormányzatok.

A pártok és a választópolgárok is fontos határidőkhöz érkeznek ezekben a napokban és hetekben. Nagy Attila, a Nemzeti Választási Iroda elnöke elmondta: február 3-tól lehet jelölő szervezetet bejelenteni a Nemzeti Választási Bizottságnál, azután február 5-től nyújthatják be a választópolgárok a választásokkal kapcsolatos kérelmeket. Maga a kampány február 21-én fog megkezdődni.

„Már most regisztrálhatnak azon magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgárok, akik még nem tették ezt meg, és szeretnének részt venni az idei voksoláson.

Ezt a regisztrációt egészen március 18-áig tehetik meg, addig kérhetik felvételüket a levélszavazók névjegyzékébe. Az átjelentkezésre, illetve a külképviseleti szavazásra való feliratkozásra a határidő a mínusz 9. nap helyett egy nappal korábbra, április 2-ára, nagycsütörtökre csúszik előre

az igazságügyi miniszteri rendelet értelmében, ennek pedig az az oka, hogy Nagypéntek munkaszüneti nap, és ilyen esetben a miniszternek lehetősége van ennek a határnapnak az elmozgatására” – ismertette Nagy Attila.

A választópolgárok, a jelöltek és a pártok számára tájékoztató kisfilmek is készültek, hogy az egyes határidőkhöz közeledve felhívják a figyelmüket a legfontosabb tudnivalókra.

„Az idei választás vonatkozásában egy általános kisfilmet is elkészítettünk, ami már elérhető a honlapunkon, és ami röviden bemutatja a választás folyamatát a kitűzéstől egészen az eredmény megállapításig, a legfontosabb tudnivalóknak a sorbavételével. Ezt jó szívvel ajánlom minden választópolgár, nemzetközi megfigyelő, illetve felelős szervezet figyelmébe” – mondta az NVI elnöke.

A pártok közös jelöltet és országos listát állíthatnak, de jelölőszervezetként külön-külön kell nyilvántartásba vetetniük magukat. A Nemzeti Választási Iroda ellenőrzi a szervezet létezését és adatainak hitelességét a civil szervezetek bírósági nyilvántartásában. Amennyiben a bejelentés nem felel meg a törvényes feltételeknek, akkor a választási bizottság visszautasítja a jelölőszervezet nyilvántartásba vételét, de ha nem talál problémát, akkor négy napon belül engedélyezi azt.

A jogerősen nyilvántartásba vett párt ajánlóívet igényelhet, ajánlást gyűjthet, jelöltet és listát állíthat, utána pedig tagokat delegálhat a választási bizottságokba, illetve kampányolhat.

Az országos nemzetiségi önkormányzatok csak országos listát állíthatnak, egyéni jelöltet nem.

országgyűlési választás

nagy attila

nemzeti választási iroda

választás 2026

