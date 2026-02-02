ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Getty Images

Kiküldték a bankok az éves díjkimutatást, amiből kiderül, érdemes-e bankszámlát váltani

Infostart

A money.hu friss elemzése szerint 2026 januárjában is időszerű a bankszámlaköltségek áttekintése, ugyanis a bankok e hónap végéig küldik ki az úgynevezett egységes díjkimutatást, ami tételesen megmutatja, mennyit költöttünk bankolásra az elmúlt évben. A szakmai portál tippeket is ad a váltáshoz, ehhez három szempont szerint gyűjtötték össze a 2026 elején elérhető legolcsóbb bankszámlákat: minimális használat, nagyobb összegű átutalás vagy gyakori készpénzfelvétel szerint.

A money.hu cikke felhívja a figyelmet arra, hogy január 31-ig minden bankszámla-tulajdonosnak meg kellett kapnia az előző évi költségeit összegző dokumentumot, szakmai nevén a PAD díjkimutatást. Ez a számlakivonat a jogszabályi előírásoknak megfelelően egységes szerkezetben, átláthatóan listázza az összes levont díjat, a számlavezetési költségtől kezdve a készpénzfelvételen át a kártyadíjakig. A kimutatás internetbankon keresztül érhető el az alábbi módokon:

  • CIB Bank: Dokumentumok > Kivonat, díjkimutatások > Vizsgált időszak kiválasztás
  • Erste Bank: George Web > Kapcsolat > Digitális tárhely > PAD_Díjkimutatás
  • Gránit Bank: Postaláda/Beérkezett levelek > Tájékoztató lakossági folyószámla Díjkimutatásáról
  • K&H Bank: K&H e-dosszié > értesítő
  • MagNet Bank: Személyes > Levelezés > Díjkimutatás
  • MBH Bank (korábban Budapest Bank): Számlainformáció > kivonatok
  • MBH Bank (korábban MKB Bank): Számlák áttekintése > Számlakivonatok dokumentumok > Letölthető dokumentumok (Értesítő)
  • MBH Bank (korábban Takarék): Folyószámlák > Elektronikus szolgáltatások > Díjkimutatás, Időszak (adott év)
  • OTP Bank: Számlatulajdonos neve > Dokumentumaim > Dátum > Egyéb dokumentum
  • Raiffeisen Bank: Számlainformáció > Számlakivonatok, értesítők > Értesítők
  • UniCredit Bank: Bankolás > Bankszámla > Megtekintés > Kategóriák > (Számlakivonatok) Díjkimutatás

A money.hu szakértője hangsúlyozza: sok ügyfél csak ilyenkor szembesül azzal, hogy az aprónak tűnő tételekből éves szinten akár több tízezer forintos kiadás is összejöhet. Éppen ezért azt tanácsolják, hogy ne hagyjuk figyelmen kívül ezt az értesítőt, hanem használjuk fel arra, hogy össze tudjuk vetni más bankszámla-ajánlatokkal.

Újítás az idei évtől, hogy a PAD-díjkimutatás mellé ettől az évtől kezdve egy összehasonlítás is érkezik, amiben tételesen feltüntetik, hogy mennyit lehetett volna spórolni egy bankon belüli olcsóbb bankszámlával az elmúlt évben. De csak abban az esetben, ha a teljes előző évben forintszámlánk volt egy adott banknál, illetve ha a váltással legalább 1000 forintot lehetne spórolni évente.

A money.hu a cikkben konkrét számításokat is végzett egy átlagos, minimális használatú számlára: az ügyfél átlagos jövedelme a számlára érkezik, alapvetően kártyával vásárol, és a készpénzfelvételt az ingyenes kereten belül oldja meg. 2026 februárjától a hosszú évekig érvényben lévő 150 ezer forintos ingyenes készpénzfelvételi limitet havi 300 ezer forintra emelik, azaz ekkora értékben lehet díjmentesen készpénzhez jutni bármelyik belföldi ATM-ből vagy postán (maximum két részletben).

Ez alapján a legkedvezőbb ajánlatoknál a számlavezetési díj teljesen megspórolható. A „nullás” számlák feltétele általában egy bizonyos összegű (gyakran a minimálbérnek megfelelő) jövedelem érkeztetése. Bár a havidíj nulla forint lehet, a bankkártya éves díja alól szinte lehetetlen mentesülni. A konkrét rangsorban (a második évtől érvényes kondíciókat figyelembe véve) a legolcsóbbak sorrendben a Gránit Digitális, az OTP Smart, a MagNet Nova HUF, az Erste Privilégium 2.0 és a CIB ECO bankszámlák lehetnek. Az összehasonlításból kiderül, hogy a legolcsóbb és a legdrágább ajánlatok között minimális használat mellett is évi 14 ezer forint különbség lehet. Ez az összeg aktívabb bankolás esetén a többszörösére nőhet. A money.hu cikkében az átutalások vagy a gyakori készpénzfelvétel szerinti bankszámla-sorrend is megtalálható.

A bankváltás folyamata ma már az egyablakos ügyintézésnek köszönhetően sokkal egyszerűbb: az új banknál kell csak kezdeményezni a váltást, ők intézik a régi számla lezárását, valamint a csoportos beszedések és állandó megbízások áthozatalát is. A Magyar Nemzeti Bank törekvései szerint a bankoknak el kellene tekinteniük a számlazárási díjaktól, így a váltás költségei minimálisra csökkenhetnek. Aki rászánja az időt az összehasonlításra, az 2026-ban már egy költséghatékonyabb bankszámlával folytathatja. A pénzügyi portál szakértője szerint a bankhűség pénzbe kerülhet, ha nem figyelünk az olcsóbb ajánlatokra.

bankszámla

bankolás

money.hu

