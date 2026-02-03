Vége az ingyen bámészkodásnak Róma ikonikus látványosságnál

A kéteurós jegyre hat éves kortól minden turistának szüksége van, ha egészen a Trevi-kút medencéjéig el akar jutni. A jegyrendszer hétfőtől péntekig 11.30-tól 22 óráig, szombaton és vasárnap 9-től 22 óráig működik. Az utolsó beléptetés 21 órakor van. Nem kell fizetniük a Róma területén élőknek, valamint azoknak, akik a kutat messzebbről, az előtte található térről akarják megcsodálni.

Jegyet a Trevi-kútnál kialakított pénztárban lehet vásárolni: a látogatók dönthetnek, hogy azonnal meg akarják-e nézni a kutat, vagy más időpontra váltanak jegyet. Jegyek a Trevi-kút internetes oldalán is vásárolhatók, a fontanaditrevi.roma.it felületen.

Egyelőre kerítésszerű terelőfolyosókat állítottak fel a szökőkút körül, amelyeket maga Alessandro Onorato is csúnyák nevezett. Hangsúlyozta, hogy minél előbb esztétikusabb megoldást választanak. A látogatókat úgynevezett stewardok terelik.

Onorato hozzátette, hogy a Trevi-kút fizetőssé tételével biztonságosabbá és élvezhetőbbé akarták tenni a város egyik leglátogatottabb látványosságát, ahol korábban naponta több tízezren zsúfolódtak össze. A rendezett látogatással elkerülhető, hogy egyesek lábmosásra használják a medencét, a Trevi-kút lépcsőin egyenek, és kizárják a tömegből a zsebtolvajokat is – mondta Alessandro Onorato.

Massimiliano Smeriglio kulturális tanácsos szerint a kéteurós jegyek évente legalább 6-7 millió euró bevételt jelentenek az olasz fővárosnak.