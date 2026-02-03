ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
380.78
usd:
322.94
bux:
130612.2
2026. február 3. kedd Balázs
24 óra Ukrajna Irán Téli olimpia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Pixabay

Elhunyt Borsik János

Infostart / MTI

Borsik János a Mozdonyvezetők Szakszervezetének ügyvezető alelnökeként, valamint az Autonóm Szakszervezetek Szövetségének egykori elnökeként szerzett elévülhetetlen érdemeket

Elhunyt Borsik János, a rendszerváltás kiemelkedő szakszervezeti vezetője, a Mozdonyvezetők Szakszervezetének egykori ügyvezető alelnöke, az Autonóm Szakszervezetek Szövetségének egykori elnöke – közölte a család kedden.

Borsik János 1946. június 22-én született Szentmártonkátán. Vasúti pályafutását 1963-ban villamosmozdony-lakatosként kezdte a MÁV Északi Járműjavítóban. Ezt követően 1968-1972 között mozdonyvezetőként, majd mozdonyirányítóként, végül balesetvizsgálóként dolgozott.

A közlemény szerint 1986-tól kapcsolódott be a hivatalos érdekképviseleti munkába a Vasutasok Szakszervezetében. 1990-től – a megalakulástól kezdődően – a Mozdonyvezetők Szakszervezetének ügyvezető alelnöke, 2000-től 2012-ig pedig az Autonóm Szakszervezetek Szövetségének elnöke, korábban társelnöke volt.

Borsik János 1985-ben szerzett jogi diplomát. Dolgozott az Országos érdekegyeztető tanács tagjaként, döntően munkajogi, kollektív szerződési és bérügyi tárgyalásokat folytatott, vezetett. "Elévülhetetlen érdemeket szerzett az országos, valamint a MÁV vállalati érdekegyeztetés keretében elért munkavállalói eredmények kiharcolásában" – írták a hozzátartozók.

Hozzátették, hogy szervezőként, alapítóként részese volt a Vasutas Nyugdíjpénztár létrehozásának, annak ellenőrző bizottságának elnökeként is dolgozott.

Felidézték, hogy 2010-ben elsőként részesült a Mozdonyvezetőkért Emlékérem elismerésben és ugyanebben az évben vehette át a Magyar Érdemrend parancsnoki keresztjét (polgári tagozat).

Nyugdíjba vonulása után is aktív kapcsolatot tartott a szakszervezeti tagokkal, tisztségviselőkkel.

Kezdőlap    Belföld    Elhunyt Borsik János

elhunyt

szakszervezet

vezető

rendszerváltás

közélet

borsik jános

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Tárnok Balázs az Arénában: a magyarok másodrendű állampolgárok lesznek Szlovákiában, ha nem állnak ki a jogaikért

Tárnok Balázs az Arénában: a magyarok másodrendű állampolgárok lesznek Szlovákiában, ha nem állnak ki a jogaikért

Homályos jogszabályi környezet és bírságok, hogy elhallgattassák a magyarokat – ez figyelhető meg a Beneš-dekrétumok és a magyar nyelvhasználat ügyében is Szlovákiában. Ha a magyarok nem állnak ki a jogaikért, akkor másodrendű állampolgárok lesznek Szlovákiában – mondta az InfoRádió Aréna című műsorában Tárnok Balázs, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukács Intézet kutatásért felelős igazgatója, a Szlovákiai Magyar Szövetség külügyi szakértője.
Rengeteg baleset, fennakadások: váratlanul megint jelentős havazás és ónos eső nehezíti az életet – fotók, videók

Rengeteg baleset, fennakadások: váratlanul megint jelentős havazás és ónos eső nehezíti az életet – fotók, videók

Északon intenzív havazással, délen ónos esővel csapott le a február, az előrejelzések szerint ez lehet a tél egyik utolsó nagy megpróbáltatása. Sajnos a közlekedést számos helyen lassítják balesetek, és a közösségi közlekedéssel utazók is nehézségekkel találkozhatnak.
 

Ónos eső – az ország egyre nagyobb területei vannak veszélyben

Havazás és ónos eső: megszólalt a budapesti reptér

Támad az ónos eső, újabb megyékre adták ki a riasztást

VIDEÓ
Van-e kiút a Beneš-dekrétumok csapdájából? Tárnok Balázs, Inforádió, Aréna
Milánó 2026: lehet magyar érem a Liu-fivérek nélkül? Gyulay Zsolt, Inforádió, Aréna
Venezuela, Grönland, Irán: hol lép ismétDonald Trump? Magyarics Tamás, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.02.03. kedd, 18:00
Kovács László
a Magyar Vendéglátók Ipartestületének elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Egyetlen mutató világít rá igazán, hogy a feltörekvő nagyhatalom elsöprő háborúra készül

Egyetlen mutató világít rá igazán, hogy a feltörekvő nagyhatalom elsöprő háborúra készül

Az elmúlt öt évben csaknem tizenötszörösére nőtt a Tajvan körüli kínai katonai berepülések száma a Demokratikus Progresszív Párt (DPP) Kína-ügyi osztályának nemrégiben közzétett jelentése szerint - számolt be a Taipei Times.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Wellness pihenés 10 ezer forint alatt? Nem lehetetlen, mutatjuk a legjobb ajánlatokat 2026-ban

Wellness pihenés 10 ezer forint alatt? Nem lehetetlen, mutatjuk a legjobb ajánlatokat 2026-ban

Összegyűjtöttünk több olyan ajánlatot, ahol 10 ezer forint alatt megszállhatsz februárban.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Mandelson to step down from House of Lords after Epstein revelations

Mandelson to step down from House of Lords after Epstein revelations

PM Keir Starmer calls allegations that Lord Mandelson passed on sensitive government information to Epstein "disgraceful". Mandelson has been approached for comment.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. február 3. 15:09
Megszólalt Bodrogi Gyula Voith Ági haláláról és temetéséről
2026. február 3. 14:46
Ónos eső – az ország egyre nagyobb területei vannak veszélyben
×
×
×
×