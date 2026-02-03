ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
380.92
usd:
322.6
bux:
130284.26
2026. február 3. kedd Balázs
24 óra Ukrajna Irán Téli olimpia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK

Aréna

Kovács László, a Magyar Vendéglátók Ipartestületének elnöke

2026. február 3. 18:00
Kovács László a Magyar Vendéglátók Ipartestületének elnöke

Podcastok

Adóinfó Családi hét Energiavilág EP-percek Fővárosi mozaik GeoTrendek Hetes Karantén idején Katedra Könyvpercek Kultúr Percek Napinfó Orvosmeteorológiai percek Ötkarika Paragrafus Párbeszéd a gazdaságról Pólópercek Szigma – a holnap világa Trendfigyelő Üzleti reggeli magazin Vállalatok és Piacok Vegyesúszás Világszám Világtükör Vívópercek

Audio tartalmak

2026. február 3. 20:16
Jó hír a sertéstartóknak
2026. február 3. 18:45
A Trendfigyelő magazin 2026. február 3-i adása
2026. február 3. 18:30
A Szigma, a holnap világa 2026. február 3-ai adása
2026. február 3. 18:00
Kovács László, a Magyar Vendéglátók Ipartestületének elnöke
2026. február 3. 17:58
A rezsistop minden fogyasztóra azonos feltételekkel vonatkozik
2026. február 3. 16:39
MCC-konferencia: a mesterséges intelligencia klímamegváltás vagy digitális illúzió?
2026. február 3. 16:19
Az Orvosmeteorológiai percek 2026. február 3-i adása
2026. február 3. 15:32
F1-es szakíró: az első tesztek után is a Mercedes a favorit, a sztártervező pedig most az Aston Martinnál alkotott egyedit
×
×
×