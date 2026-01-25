Felszállt a buszra, majd meghalt

A szombati napon, délelőtt tíz óra után érkezett a riasztás az Országos Mentőszolgálathoz, miután a Karinthy utcában közlekedő menetrend szerinti autóbuszon egy utas váratlanul eszméletét vesztette - számolt be a szoljon.hu.

A helyszínre két mentőegység érkezett percek alatt, és haladéktalanul megkezdték a beteg emelt szintű újraélesztését.

A mentők hosszas küzdelme ellenére az életmentő beavatkozások nem vezettek eredményre, a férfi a helyszínen elhunyt. Az ellátás és az intézkedés ideje alatt a rendőrség biztosította a helyszínt és irányította a környék forgalmát.

A tragikus eset kapcsán bűncselekmény gyanúja nem merült fel.

