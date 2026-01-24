Nagyot mentek a magyar rendőrök – videó

Egy, a bűncselekményből származó járművek felderítésében szakmai támogatást nyújtó külföldi cég – amivel a magyar rendőrségnek együttműködési megállapodása van – 2026. január 19-én arról tájékoztatta a hatóságot, hogy egy nemzetközi autókölcsönző több, külföldön bérelt jármű eltűnését észlelte.

Az autókat egy magyar férfi neve alatt működő vállalkozás bérelte Németországban, Ausztriában és Svájcban. Mivel a bérleti díjakat a cég nem rendezte, a járműveket pedig nem szolgáltatta vissza, az autókölcsönző feljelentést tett.

Az ügyeket megvizsgálva az illetékes rendőri szervek a járműveket lopottként rögzítették, és körözni kezdték – írja a police.hu.

A beérkezett információk szerint 14 jármű lehetett Magyarországon. A Budapesti, a Bács-Kiskun, Nógrád és Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányságok munkatársai, az Országos Rendőr-főkapitányság koordinációja mellett január 22-én hajnalban, egy időben hét helyszínen hajtottak végre intézkedéseket. Összesen 13, körözés alatt álló járművet foglaltak le, amelyek összértéke mintegy 210 millió forint, darabonként 8,7 és 28,2 millió forint közötti.

A további eljárás során a magyar rendőrség minden információt megoszt a körözést elrendelő, és az eljárás lefolytatására hatáskörrel rendelkező külföldi hatóságokkal. A járműveket használók elszámoltatását a magyar nyomozók megkezdték.