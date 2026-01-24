ARÉNA - PODCASTOK
Mentőhelikopter szenvedett balesetet Nyírbátorban.
Nyitókép: Police.hu

Eszméletlen kisfiúhoz érkező mentőhelikopter szenvedett balesetet Nyírbátorban

Infostart / MTI

Egy eszméletlen kisfiúhoz riasztott mentőhelikopter forgószárnya leszállás közben egy közlekedési jelzőtáblának ütközött Nyírbátorban – közölte a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Rendőr-főkapitányság szombaton a police.hu oldalon.

A közleményben azt írták, hogy a mentőket pénteken riasztották egy eszméletlen kisfiúhoz a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Nyírbátorba, ahová a legközelebbi mentőegység percek alatt kiért, majd egy mentőtiszti autó és mentőhelikopter is érkezett a helyszínre.

Közölték: a helikopter forgószárnya leszállás közben egy közlekedési jelzőtáblának ütközött. Személyi sérülés nem történt.

Mindeközben a kisfiú visszanyerte az eszméletét, őt stabil állapotban mentőautóval vitték kórházba, így a mentőhelikopterre a kórházba szállítás során már nem volt szükség - olvasható a közleményben.

A rendőrség a baleset körülményeit az érintett hatóságok – Közlekedés Biztonsági Szervezet, Építési és Közlekedési Minisztérium Légügyi Felügyeleti Hatósági Főosztálya – bevonásával, büntetőeljárás keretében vizsgálja.

24 ÓRA
