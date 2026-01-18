Támadás indult Dobrev Klára ellen - itt a pártközlemény

Dobrev Klára sajtótájékoztatón beszélt az általa „megtorlásként” jellemzett kormányzati lépésekről, amelyek az elmúlt időszakban a Szőlő utcai javítóintézetben történt visszaélések feltárásával összefüggésben érték őt és a DK-t.

A Demokratikus Koalíció elnöke úgy fogalmazott, az Orbán Viktor által korábban beígért, „soha nem látott megtorlás” zajlik, Hankó Balázs kezdeményezésére ugyanis ismét a mentelmi jogának felfüggesztését kérik az Európai Parlamenttől.

A DK elnöke elmondta: Hankó Balázs kezdeményezésére ismét a mentelmi jogának felfüggesztését kérik az Európai Parlamenttől. Ez is annak a kísérletnek a része, amelynek célja az ő megfélemlítése és elhallgattatása, ám hangsúlyozta, hogy ez nem fog sikerülni - közölte a baloldali párt.