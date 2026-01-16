ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
385.14
usd:
331.71
bux:
120679.89
2026. január 16. péntek Gusztáv
24 óra Ukrajna Venezuela Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
nádas
Nyitókép: Pixabay

Jég ide vagy oda a Balatonon, egy évtized után ismét nagy dolog történik

Infostart

A nádvágást végző szakembereknek nagyon óvatosan kell eljárniuk, ugyanis a nádasok környékén még sérülékenyebb a tó jege, könnyen be is szakadhat.

Balatonfüreden, a Kisfaludy és az Esterházy strand keleti, illetve nyugati részén a Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság engedélyével a Probio Zrt. munkatársai vágják a nádat – írja a balatonfured.hu híradása nyomán a Sokszínű Vidék.

A munkálatot rendkívül körültekintően kell végezni, mert a Balaton jege még mindig vékony, 7 centiméter körüli. Ráadásul a nádasok környékén, a növény termelte hőhatás miatt ennél is gyengébb, terhelés hatására könnyen beszakadhat.

„Bízunk benne, hogy az időjárás lehetőséget ad számunkra, hogy még pár napig folytassuk a munkálatokat. Az Esterházy strand és a Kisfaludy strand keleti illetve nyugati lido részénél vágjuk a nádast, az Aranyhíd strandnál is dolgozunk. A szakhatósági előírás szerint a jég fölött tíz centiméterrel vágjuk el a nádat” – nyilatkozta a helyi lapnak a cég munkatársa. Hozzátette, mindenképpen szeretnék a Koloska-patak balatoni torkolatánál is elvégezni a nádaratást.

Közel 10 éve nem volt lehetőség nádvágásra a tavon, pedig szükség lenne rá, ugyanis így megerősödik és a kártevőkkel szemben is ellenállóbb lesz.

Kezdőlap    Belföld    Jég ide vagy oda a Balatonon, egy évtized után ismét nagy dolog történik

jég

balaton

balatonfüred

aratás

tél

vízügy

nádas

nád

munkálat

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Csizmazia Gábor a furkósbotról és a Trump-paradoxonról: „Donald Trump kétszer lépte át a saját vörös vonalát”

Csizmazia Gábor a furkósbotról és a Trump-paradoxonról: „Donald Trump kétszer lépte át a saját vörös vonalát”

Donald Trump amerikai elnök leginkább Ukrajna és a vámpolitika esetében lépte át a saját maga által felvázolt vörös vonalakat – mondta az InfoRádió Aréna című műsorában Csizmazia Gábor. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukács Intézet tudományos főmunkatársa szerint Donald Trump külpolitikai lépései inkább elbizonytalanították a szavazóit, semmint újakat hoztak volna mellé.
 

Egyelőre kivár az USA a kritikus nyersanyagok megvámolásával

Fordulat az USA-ban: felfüggesztik a vízumok elbírálását több tucatnyi ország felé

VIDEÓ
Venezuelától Grönlandig: mi lehet Donald Trump mesterterve? Csizmazia Gábor, Inforádió, Aréna
Uniós források: jöhet-e pénz a választásokig? Bóka János, Inforádió, Aréna
Választás: mit hoz még a kampány? Mráz Ágoston és Závecz Tibor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.01.16. péntek, 18:00
N. Rózsa Erzsébet
egyetemi tanár, Közel-Kelet-szakértő
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Emelkedtek az amerikai tőzsdék, szárnyaltak a befektetési bankok

Emelkedtek az amerikai tőzsdék, szárnyaltak a befektetési bankok

A befektetők a geopolitikai események értékelése mellett a vállalati gyorsjelentésekre is már figyelnek a héten, ugyanis az amerikai nagybankok megnyitották a jelentési szezont. A befektetők eközben szoros figyelemmel kísérik, hogy milyen hírek érkeznek az amerikai-dán egyeztetésekről, hiszen Donald Trump továbbra sem mondott le Grönland megszerzéséről, viszont Iránnal kapcsolatban mintha valamelyest enyhült volna az elnök álláspontja, legalábbis a tegnap esti kijelentései erre utalnak – részben emiatt korrigál az arany, az ezüst, és az olaj ára a korábbi emelkedés után. Közben a chiprészvények a tajvani TSMC erős negyedéves jelentése után kaptak egy lökést. Részvénypiacokon összességében pozitív a hangulat, emelkednek az európai és az amerikai részvények is, köztük a ma jelentő befektetési bankok. Itthon a Mol árfolyama ma is jelentős pluszban van, miután Szijjártó Péter arról beszélt, hogy közel a megállapodás a NIS szerb olajvállalatban lévő orosz tulajdonrész megvásárlásáról.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Veszélyben Magyarország hitelminősítése? A számok alapján nagy a baj

Veszélyben Magyarország hitelminősítése? A számok alapján nagy a baj

A magyar állam 2026 eleji eurókötvénykibocsátása iránt óriási volt a kereslet, mégis jól látszik, hogy az ország finanszírozási költségei továbbra is a régió és az EU felső tartományában mozognak.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Canada's PM Carney meets China's Xi Jinping in key diplomatic visit

Canada's PM Carney meets China's Xi Jinping in key diplomatic visit

Trade tops the agenda in what is a Canadian leader's first visit to China after years of strained ties.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. január 15. 21:36
Nyolc magyar energetikai beruházást támogat az EP – a nap hírei
2026. január 15. 20:49
Sokak által ismert állat lett a 2026-os év hüllője
×
×
×
×