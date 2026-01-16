Jég ide vagy oda a Balatonon, egy évtized után ismét nagy dolog történik

Balatonfüreden, a Kisfaludy és az Esterházy strand keleti, illetve nyugati részén a Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság engedélyével a Probio Zrt. munkatársai vágják a nádat – írja a balatonfured.hu híradása nyomán a Sokszínű Vidék.

A munkálatot rendkívül körültekintően kell végezni, mert a Balaton jege még mindig vékony, 7 centiméter körüli. Ráadásul a nádasok környékén, a növény termelte hőhatás miatt ennél is gyengébb, terhelés hatására könnyen beszakadhat.

„Bízunk benne, hogy az időjárás lehetőséget ad számunkra, hogy még pár napig folytassuk a munkálatokat. Az Esterházy strand és a Kisfaludy strand keleti illetve nyugati lido részénél vágjuk a nádast, az Aranyhíd strandnál is dolgozunk. A szakhatósági előírás szerint a jég fölött tíz centiméterrel vágjuk el a nádat” – nyilatkozta a helyi lapnak a cég munkatársa. Hozzátette, mindenképpen szeretnék a Koloska-patak balatoni torkolatánál is elvégezni a nádaratást.

Közel 10 éve nem volt lehetőség nádvágásra a tavon, pedig szükség lenne rá, ugyanis így megerősödik és a kártevőkkel szemben is ellenállóbb lesz.