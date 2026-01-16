Híd alá szorult egy rendőrbusz Szegeden

Csütörtökön délután fél 4 körül beszorult egy rendőrségi Sprinter mikrobusz Szegeden a Belvárosi híd alá, az Alsó Kikötő soron – írja a Szeged365 híradása nyomán az Index.

Az esetet dokumentáló olvasó kiemelte, a helyszínen van egy 2,5 méteres magasságra figyelmeztető tábla kihelyezve. Az üzenethez csatolt fotón is jó látszódik, hogy a jármű valóban megakadt a helyszínen, és forgalmi akadályt képzett.

A helyi lap úgy értesült, hogy a járműben olyan rendőrök utaztak, akik nem a szegedi állományhoz tartoznak, így nem rendelkeztek kellő helyismerettel, és figyelmetlenségből hajthattak a híd alá.