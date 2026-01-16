ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
385.41
usd:
331.85
bux:
121830.81
2026. január 16. péntek Gusztáv
24 óra Ukrajna Venezuela Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
The Votive Church and Cathedral of Our Lady catholic cathedral in Szeged
Nyitókép: csakisti/Getty Images

Híd alá szorult egy rendőrbusz Szegeden

Infostart

A rendőrség mikrobusza a Belvárosi híd alá szorult be, forgalmi akadályt okozva ezzel. Vélhetően a sofőrnek nem volt kellő helyismerete.

Csütörtökön délután fél 4 körül beszorult egy rendőrségi Sprinter mikrobusz Szegeden a Belvárosi híd alá, az Alsó Kikötő soron – írja a Szeged365 híradása nyomán az Index.

Az esetet dokumentáló olvasó kiemelte, a helyszínen van egy 2,5 méteres magasságra figyelmeztető tábla kihelyezve. Az üzenethez csatolt fotón is jó látszódik, hogy a jármű valóban megakadt a helyszínen, és forgalmi akadályt képzett.

A helyi lap úgy értesült, hogy a járműben olyan rendőrök utaztak, akik nem a szegedi állományhoz tartoznak, így nem rendelkeztek kellő helyismerettel, és figyelmetlenségből hajthattak a híd alá.

Kezdőlap    Belföld    Híd alá szorult egy rendőrbusz Szegeden

rendőrség

baleset

szeged

híd

kisbusz

magasság

beszorult

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Mukics Dániel: a legtöbb helyen nem szabad a jégre menni a tavainkon, folyóinkon

Mukics Dániel: a legtöbb helyen nem szabad a jégre menni a tavainkon, folyóinkon

Az életével játszik, aki sétálgat a Duna jegén. A hévégén is kitart a kemény fagy és sokan foglalkozhatnak azzal a gondolattal, hogy előveszik a korcsolyájukat és ellátogatnak valamelyik befagyott természetes vízhez, ehhez azonban előzetesen több dolgot tudni kell. Például a legnagyobb tavakon nem alakult ki ehhez elég vastag jég, máshol pedig néhány praktikát érdemes észben tartani.
 

A rendőrség is megszólalt a Balaton jegéről

Napsütés, de mínusz 15 fok: csak ezután keményíthet be igazán a tél

Tisza: teljes a zárlat a jég miatt

Újabb adag ónos eső jön, ipari hóval

VIDEÓ
Venezuelától Grönlandig: mi lehet Donald Trump mesterterve? Csizmazia Gábor, Inforádió, Aréna
Uniós források: jöhet-e pénz a választásokig? Bóka János, Inforádió, Aréna
Választás: mit hoz még a kampány? Mráz Ágoston és Závecz Tibor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.01.16. péntek, 18:00
N. Rózsa Erzsébet
egyetemi tanár, Közel-Kelet-szakértő
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Tovább ralizik a Mol, új csúcson a magyar tőzsde

Tovább ralizik a Mol, új csúcson a magyar tőzsde

Az elmúlt napokban a geopolitikai események vpltak a befektetők fókuszában, Grönland kérdése továbbra is a terítéken van, miután tegnap este európai katonák érkeztek a szigetre, Trump pedig továbbra sem állt el annak megszerzésétől. Pluszban zártak tegnap az amerikai tőzsdék, a chiprészvények nagyot mentek a tajvani TSMC chip bérgyártó vártnál jobb negyedéves eredményei után, de a tegnap jelentő bankrészvények (GS, MS) is 5 százalék körüli pluszban zártak. Az ázsiai tőzsdék szintén emelkedtek, részben annak is köszönhetően, hogy az USA kereskedelmi megállapodást jelentett be Tajvannal, amely vállalta, hogy az alacsonyabb vámok érdekében jelentős mértékű beruházást fog végrehajtani az Egyesült Államokban. Európában ezzel szemben gyengébb a hangulat, bár csak minimális az esés mértéke. A magyar tőzsde viszont fittyet hány a gyenge nemzetközi hangulatra, és új csúcsot döntött, részben a Mol ralijának köszönhetően.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Te is vettél ilyen fűszert mostanában? Inkább ne használd, furcsa dolgot találtak benne

Te is vettél ilyen fűszert mostanában? Inkább ne használd, furcsa dolgot találtak benne

Bár a fogyasztás nem jelent élelmiszer-biztonsági kockázatot, az NKFH a termék azonnali kivonását és visszahívását rendelte el.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
China and Canada announce tariffs relief after a high-stakes meeting between Carney and Xi

China and Canada announce tariffs relief after a high-stakes meeting between Carney and Xi

Canola oil and electric cars are at the centre of the deal agreed by Mark Carney and Xi Jinping after years of strained ties.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. január 16. 13:58
Káel Csaba az Arénában Donald Trump döntéseiről: Mel Gibsonnal már tárgyaltunk, nincs veszélyben a magyar filmipar
2026. január 16. 12:58
A rendőrség is megszólalt a Balaton jegéről
×
×
×
×