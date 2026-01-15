Pályát vált Ungár Péter, otthagyja a politikát

„Szociálpolitikával valójában már régóta foglalkoztam országgyűlési képviselőként is, de a jövőben a szociális területen, azon belül is a gyermekvédelemben szeretnék dolgozni” – mondta Ungár Péter a HVG-nek. Az LMP társelnöke elmondta, először az idősgondozásban szeretett volna részt venni, de végül a gyermekvédelem mellett döntött.

A lap kérdésére hozzátette, ennek semmi köze ahhoz, hogy a kegyelmi ügyet követően jóval nagyobb figyelem irányul erre a területre. Leszögezte, az ilyen ügyek mindig is közel álltak hozzá, csak a jövőben nem politikusként szeretne ezzel foglalkozni.

Pontosan nem tudja megmondani, mikor, illetve minek a hatására jött ennek az éles karrierváltásnak az ötlete, mert ahogy fogalmazott:

„Ez egy folyamat vége volt, de 2024 szeptemberében már biztos voltam benne, hogy ezt szeretném csinálni.”

Azt is megjegyezte, hogy szerinte a botrányos ügyek jelenleg elviszik a fókuszt a valódi problémákról és a valódi szakemberek munkájáról. Ezt arra alapozza, hogy 2024 novembere óta önkéntesként dolgozik egy fővárosi gyermekvédelmi intézményben, ahol főleg gyerekekkel foglalkozik, a legkisebb közülük 3 éves, a legnagyobb 18, de az utógondozásban 25 éves fiatalokkal is volt már teendője.

A képviselő állítja: mióta elhatározta a pályamódosítást, egy civil önkénteshez hasonlóan végzi a munkáját heti akár 4-5 alkalommal, ugyanúgy gondoskodik a rábízott csoportba tartozó gyerekekről, iskolába hozza-viszi őket, és intéz mindent, amit csak kell.

A politikus-önkéntes már átment a területen elhelyezkedéshez szükséges pszichológiai vizsgálaton is, jelenleg pedig a Pázmány Péter Katolikus Egyetem gondoskodáspolitikai mesterképzésére jár, hogy a szakirányú végzettsége is meglegyen. Tervei közt szerepel, hogy külföldön is megtapasztalja, más országokban hogyan működik a gyermekvédelmi szakellátás.